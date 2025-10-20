timelesz佐藤勝利がソロで『anan』スペシャルエディションの表紙に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの佐藤勝利が10月29日発売の『anan2469号』スペシャルエディションに登場。『anan』発売翌日、10月30日に刊行する自身初の写真集でも撮影を担当した写真家・石田真澄と『anan』で“かつて見ぬ佐藤勝利”の姿に迫る。

■写真集の世界とは異なる「“かつて見ぬ佐藤勝利”に出会う」スペシャル企画！

特集は、健康を意識したアイテムを紹介する「カラダにいいもの大賞2025・秋」。そのスペシャルエディションの表紙を飾るのは、10月30日にこの世界に入って15年、そして29歳の誕生日を迎え、同日自身初の写真集『A Bird on Tiptoe』を刊行する、timeleszの佐藤勝利が登場。

写真集は、写真家の石田真澄が撮影を担当。今回、“『anan』で佐藤さんを石田さんが撮影する”というスペシャル企画が実現。素顔の佐藤を収めた写真集の世界とはまた異なる、大人の薫りと湿度に引き込まれる、グラビアストーリーをお届け。

■色気が滲み出る瞬間を掬い上げる、珠玉の写真の数々

今回のグラビアテーマを決めるにあたり、スタッフの共通認識としてあったのは、これまで『anan』が撮影してきた佐藤でも、写真集に収められた佐藤でもない、新たな姿を追求するということ。

佐藤の素顔が収められた写真集の世界に、『anan』らしさを掛け合わせるなら？ それは“色気”というエッセンスを入れること。佐藤のパーソナリティから乖離せず、29歳の大人の男性として自然と滲みでる雰囲気を感じ取ってほしい。

グラビアは、佐藤が持つ“高潔さ・気品”を感じさせる一枚から始まります。柔らかな素材感の白いブラウスにデニムパンツを組み合わせ、耳元にはきらりと光るイヤカフをプラス。薄明かりの下、カメラを見据える姿からは神々しさが溢れる。

続いては、“ステージを降りた後”。セットアップされたジャケットとタイ、ロングコート姿という“オン”から“オフ”になっていく姿を撮影。これまで見たこともない、ベッドでの背徳感が溢れるショットも収録。

そして、タンクトップにゆるっとしたパンツを合わせたスタイリングでは、佐藤が持つ“少年っぽさ”にフォーカス。ソファに寝転んで破顔する姿や、じっとカメラを覗き込む眼差しに注目だ。ラストは、王冠を頭に載せたカット。この世界に入り15年、アイドルとして走り続けてきた佐藤。センターとしての重責や宿命を軽やかに引き受ける佐藤の生き様を感じられる一枚となっている。

■ソロインタビュー&スペシャル対談！

ソロインタビューでは、20代ラストに発売する写真集のことやこれから挑戦していきたいこと、そして特集に絡めて、ヘルスケアの話も。また、撮影を担当した石田真澄との対談も実現。写真集のアザーカットも掲載。そして、石田にとっても“チャレンジングな撮影”と言っていた「色気」をテーマにした、今回の『anan』の撮影も振り返っている。佐藤の客観的に自身を捉える感性についても知ることができる対談となっている。

■書籍情報

2025.10.29 ON SALE

『anan2469号』スペシャルエディション

