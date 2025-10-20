宇多田ヒカル「Mine or Yours (The Blessed Madonna’s GODSQUAD Mix)」リリース！オフィシャルビジュアライザー公開
宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」の第二弾リミックス音源「Mine or Yours (The Blessed Madonna’s GODSQUAD Mix)」が10月20日にリリースされ、映像作家の五反田和樹が手掛けたオフィシャルビジュアライザーがYouTubeで公開された。
■エレクトロミュージックシーンで活躍するThe Blessed Madonnaが宇多田ヒカルとコラボ！
宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」は2025年5月にリリースされ、11月26日に同タイトルのアナログレコード盤の発売が決定している。また10月6日にはYaeji（イエジ）によるRemix音源がリリースされ、国内iTunesのダンスミュージックチャートで1位に躍り出るなど話題になっている。
今回の第二弾リミックス音源を手掛けたのは、ハウス、テクノ、ディスコ、ポップを自在に組み合わせるジャンルレスなセットで世界中のファンを魅了し続けるDJ / プロデューサー / カルチャーキュレーターのThe Blessed Madonna（元The Black Madonna）。The Blessed Madonnaからリリースに際しコメントも届いている。
■The Blessed Madonna コメント（日本語訳）
私は長くシティポップが大好きですが、この曲は正確にはシティポップではないものの、ヒカルが作り上げたものは美しく進化した形だと感じました。リミックスを手がけるにあたって、正直「もしPaul Johnsonがこれをサンプリングしたらどうするだろう？」と自分に問いかけながら制作しました。そしてDe La Soulの言葉を借りれば、「45回転でひっくり返して踊れる」ように仕上げたんです。
この曲が大好きだし、これまでプレイしたどのフロアでも大盛り上がりでした。ありがとう、 Paul Johnson。まだあなたから学ぶことはたくさんあります。そしてヒカル、この素晴らしい曲をリミックスさせてもらえたことに心から感謝しています。こんな機会をいただけて、本当に光栄です。”どうもありがとうございます”
― The Blessed Madonna
■リリース情報
2025.10.20 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Mine or Yours(The Blessed Madonna’s GODSQUAD Mix)」
2025.10.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Mine or Yours (Yaeji Remix)」
2025.11.26 ON SALE
アナログレコード盤『Mine or Yours』
■関連リンク
宇多田ヒカル OFFICIAL SITE
https://www.utadahikaru.jp/
■【画像】The Blessed Madonnaアーティスト写真ほか