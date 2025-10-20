宇多田ヒカル「Mine or Yours (The Blessed Madonna’s GODSQUAD Mix)」リリース！オフィシャルビジュアライザー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」の第二弾リミックス音源「Mine or Yours (The Blessed Madonna’s GODSQUAD Mix)」が10月20日にリリースされ、映像作家の五反田和樹が手掛けたオフィシャルビジュアライザーがYouTubeで公開された。

■エレクトロミュージックシーンで活躍するThe Blessed Madonnaが宇多田ヒカルとコラボ！

宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」は2025年5月にリリースされ、11月26日に同タイトルのアナログレコード盤の発売が決定している。また10月6日にはYaeji（イエジ）によるRemix音源がリリースされ、国内iTunesのダンスミュージックチャートで1位に躍り出るなど話題になっている。

今回の第二弾リミックス音源を手掛けたのは、ハウス、テクノ、ディスコ、ポップを自在に組み合わせるジャンルレスなセットで世界中のファンを魅了し続けるDJ / プロデューサー / カルチャーキュレーターのThe Blessed Madonna（元The Black Madonna）。The Blessed Madonnaからリリースに際しコメントも届いている。