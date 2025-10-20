上皇后さまは２０日、９１歳の誕生日を迎えられた。

昨年１０月に骨折した右大腿（だいたい）骨の回復に努め、心臓の検査で今年２度入院された上皇さまを細やかに支えるなど、上皇さまと自身の体調に向き合う日々を送られている。

宮内庁によると、大腿骨のけがはほぼ回復したが、側近から見ると、疲れやすくなり、体力も少しずつ低下しているように感じられるという。上皇后さまは、転倒防止のため休憩を挟みながら歩いた後、軽い運動をされている。

今年は戦後８０年にあたり、天皇、皇后両陛下が激戦地の硫黄島や沖縄、被爆地の広島、長崎を訪ねられた。上皇后さまは、戦後５０年にあたって上皇さまと同じ場所を巡った往時を思い起こされたといい、側近は「戦禍の記憶が語り継がれることを願われている」と話す。

上皇后さまは、能登半島地震や阪神大震災、東日本大震災の発生日などには、上皇さまと黙とうされた。日々、新聞やテレビを通じて社会の出来事に触れ、上皇さまと朝食後に音読を続けられている。読書に親しみ、最近は内戦下のシリアで子供たちが「秘密の図書館」を作った実話に基づく絵本を読まれている。

今年は１月に歌集「ゆふすげ」が刊行された。静岡県内には上皇后さまの歌碑が建てられ、歌人として改めて注目された年だった。

９月に成年式を終えた秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）については、成長を頼もしく思われた様子だという。

２０日はお住まいで、祝賀行事に臨まれる。