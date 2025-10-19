エレコムは、MagSafe対応のiPhoneやMagSafeケースを強力に固定できる「MAGKEEP」シリーズから、N52グレードの超強力ネオジム磁石を採用した車載スマホホルダー3モデルを、10月下旬より発売する。

近年「車載スマホホルダー 落ちない」というキーワードで検索されることが増えているように、ユーザーは、価格の安さだけではなく、振動や急ブレーキでも外れない固定力も求めている。

100均でもスマホホルダーは購入できるが、走行中の安定感という点では専用品に軍配が上がる。

今回のMAGKEEPシリーズは、いずれのタイプもN52ランクの磁石による圧倒的な吸着力が特長。MagSafe対応iPhoneをしっかりホールドし、高速道路の振動や突然のブレーキでもスマホが落ちにくい構造だ。

粘着タイプは、付属の面ファスナーステッカーでダッシュボードに貼り付ける方式。取り外しも手軽で、位置調整も容易。フレキシブルネック構造により、スマホの角度を前後左右に自由に調整可能。

ボールジョイント採用で360度回転するため、ナビ利用時の縦表示も動画視聴の横表示もストレスなく切り替えられる。価格は3,480円（税込）。

吸盤タイプは、強力吸盤でダッシュボードにガッチリ固定。浅いシボのついたパネル面にも対応しているのが特徴だ。吸着力が落ちた場合でも、吸盤を水洗いすれば吸着力が復活するため、長期間使用できるコスパの高さも魅力だ。価格は3,280円（税込）。

後部座席用モデルは、ヘッドレストポール（幅13〜18mm/内側間隔90〜160mm）に取り付けるタイプ。2段階可動式ネック+360度ボールジョイントで、スマホの位置や角度を自由自在に調整できる。後部座席での動画視聴や子どものスマホ固定にも便利な商品だ。価格は3,480円（税込）。