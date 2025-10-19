１６日、富士フイルムビジネスオープンイノベーションセンター深圳分センターの内部。（深圳＝新華社配信）

【新華社深圳10月19】富士フイルムビジネスイノベーション（BI）の中国法人、富士膠片商業創新は16日、広東省深圳市で「富士フイルムビジネスオープンイノベーションセンター」の深圳分センターを開設したと発表した。上海、北京、広州、成都、香港に続く中国で6番目の施設となる。

同センターは研究開発やテスト、製品展示、研修、認定などの機能を持つ複合施設。同日には、富士膠片商業創新と華為技術（ファーウェイ）傘下の通信機器メーカー、華為終端（ファーウェイ・デバイス）との間でノベーション協力覚書も締結された。

１６日、富士フイルムビジネスオープンイノベーションセンター深圳分センターを見学する人たち。（深圳＝新華社記者／王豊）

富士膠片商業創新はITの現地化を長期にわたり支援し、全製品で中国製の基本ソフト（OS）や半導体チップとの互換・認証を積極的に進めてきた。今回のファーウェイとの提携は、国産OSの急速な利用拡大を後押し、デジタル化とスマート化によるオフィス環境の新たな発展をけん引する。

富士フイルムBIの中国事業は今年で30年を迎えた。現在は中国国内に12の拠点と三つの全額出資子会社を持ち、現地化の推進と事業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を深化させ続けている。（記者/王豊）

