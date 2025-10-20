timelesz佐藤勝利、“色気”たっぷりベッドカットで表紙 “センター”としての宿命がにじむ
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利が、29日発売の週刊グラビア誌『anan』2469号スペシャルエディション（マガジンハウス）の表紙を飾る。
【写真】カッコイイ！全身ブラックコーデで揃えた佐藤勝利＆松島聡ら
佐藤は、10月30日にこの世界に入って15年、29歳の誕生日を迎え、同日自身初の写真集『A Bird on Tiptoe』を刊行する。写真集を撮影した石田真澄氏が、同誌でも撮影を担当するスペシャル企画が実現。素顔の佐藤を収めた写真集の世界とは異なる、大人の薫りと湿度に引き込まれる、グラビアストーリーを届ける。
今回のグラビアテーマを決めるにあたって、スタッフの共通認識としてあったのは、これまで同誌が撮影してきた佐藤でも、写真集に収められた佐藤でもない、新たな姿を追求するということ。佐藤の素顔が収められた写真集の世界に『anan』らしさを掛け合わせ、“色気”というエッセンスを入れることになった。佐藤のパーソナリティから乖離せず、29歳の大人として自然とにじみ出る雰囲気を感じ取ることができる。
グラビアは、佐藤が持つ“高潔さ・気品”を感じさせる1枚から始まる。柔らかな素材感の白いブラウスにデニムパンツを組み合わせ、耳元にはきらりと光るイヤカフをプラス。薄明かりの下、カメラを見据える姿からは神々しさがあふれる。
続いて、“ステージを降りた後”を映し出す。セットアップされたジャケットとタイ、ロングコート姿という“オン”から“オフ”になっていく姿を撮影した。これまで見たこともない、ベッドでの背徳感があふれるショットも収録。そして、タンクトップにゆるっとしたパンツを合わせたスタイリングでは、佐藤が持つ“少年っぽさ”にフォーカスした。ソファに寝転んで破顔するような姿や、じっとカメラをのぞき込むまなざしがポイントとなる。
ラストは、王冠を頭に載せたカット。この世界に入り15年、アイドルとして走り続け、センターとしての重責や宿命を軽やかに引き受ける佐藤の生き様を感じられる1枚となっている。
ソロインタビューでは、20代ラストに発売する写真集のことやこれから挑戦していきたいこと、特集に絡めてヘルスケアの話も聞いた。また、撮影を担当した石田氏との対談も実現。写真集のアザーカットも掲載している。そして、石田氏にとってもチャレンジングな撮影だったという“色気”をテーマにした今号の撮影も振り返る。佐藤の客観的に自身を捉える感性についても知ることができる対談となっている。
