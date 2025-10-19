CASETiFY×キキ＆ララ♡夢あふれる限定コレクションが登場

幻想的で優しい世界観が魅力の「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」が、CASETiFYと夢のコラボレーションを実現♡星や雲、ユニコーンがきらめくファンタジックなデザインで、スマホケースやテックアクセサリーが登場します。50周年を迎えるキキ＆ララのアニバーサリーイヤーを祝う特別なコレクションは、ホリデーシーズンにもぴったり。可愛さと上品さを兼ね備えた限定アイテムを、ぜひチェックしてみて♪

CASETiFY×キキ＆ララが贈る“夢の世界”コレクション

CASETiFYの最新コレクション「リトルツインスターズ キキ＆ララ | CASETiFY」は、双子のきょうだい“キキ＆ララ”が暮らす“ゆめ星雲”の世界をテーマに展開。

星座やリボン、雲やお城をモチーフにしたデザインが印象的で、淡いピンクやブルーのパステルカラーが優しい雰囲気を演出します。

特に、星座を描いた「セレスティアル・ドリームス」ケースはコレクター必見。スマホストラップやイヤホンケースと組み合わせれば、統一感のあるコーディネートが楽しめます♡

自分だけの“キキ＆ララ”にカスタマイズできる楽しさ

今回のコレクションでは、写真やテキストを加えてカスタマイズ可能なデザインも登場。

キキ＆ララそれぞれをモチーフにしたスマホケースやモバイルバッテリーなど、ペアで楽しめるアイテムもラインナップされています。

ステッカースタイルやユニコーンをあしらった幻想的なデザインなど、ファンならずとも心ときめくアイテムが勢ぞろい。大切な人とのおそろいアイテムとしてもおすすめです♪

販売情報＆店舗ラインナップ

「リトルツインスターズ キキ＆ララ | CASETiFY」コレクションは、2025年10月16日(木)日本時間17時よりCASETiFY公式オンラインストアで販売開始。

全国のCASETiFY店舗（心斎橋・札幌・渋谷・池袋・新宿・ルクア大阪・広島・博多・名古屋・高輪）でも購入可能です。

また、CASETiFYアプリ「CASETiFY Colab」からも購入でき、最新コラボ情報のチェックやお支払い情報の保存など、スムーズにショッピングを楽しめます。

・商品内容：スマホケース／テックアクセサリーほか

・価格：スマホケース 6,050円～(税込)／テックアクセサリー 2,200円～(税込)

・対応デバイス：Apple／Samsung／Google（一部非対応機種あり）

・販売期間：2025年10月16日(木)～12月31日(水)

心ときめくキキ＆ララの魔法をあなたに♡

CASETiFY×キキ＆ララの最新コレクションは、ファンタジックな世界観に癒されながら、自分らしさを楽しめる特別なシリーズ。

お気に入りのデザインを選んで、毎日手にするスマホを可愛くアップデートしてみてはいかが？この冬は、キキ＆ララが届けるやさしい星の魔法で、日常に少しのときめきを添えて♡