「3000万円あります。家欲しいんですよね。私、あなたを買います」「このお金あげるんで。あなたはこれで家を買って、その代わりに私の親のフリしてください」

ほたる（白鳥玉季）の突拍子もない頼みごとから始まったドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）の第2話では、玄一（及川光博）やほたるが抱える“生きづらさ”の一端があらわになった。

まったく目的が判然としないほたるの申し出に終始、面食らった表情を浮かべる玄一。スーツケースに入った札束を押し付けようとするほたるに対して、そんな大金は受け取れないと“親のフリ”に難色を示すものの、「いつもご飯どうしてるの？」「お金とか大丈夫？ 生活費とか」とほたるの1人暮らしに心配を寄せるところに、放っておけない彼の心優しさが感じられる。

一方、頑なに車中泊を続ける索（手越祐也）は、とうとう警備員に注意されて動物園の駐車場から追い出されてしまう。それでも、一刻も早く探さなければならない新しい住居よりも、担任を受け持つ生徒の将来を優先して考える索は、もしかしたら玄一と似たもの同士なのかもしれない。

玄一のことをほたるの父親だと信じている索から「事件のこと、今のお父様の状況など、お話しいただくことになると思います」と一報が入る。警察を交えて面談がしたいと索が申し出た理由には、ほたるが学校を頻繁に休んで、トーヨコをうろついていることも影響していた。実際、彼女の友人であるなっち（大島美優）は、年上男性に言われて婚前契約書を交わすトラブルに巻き込まれており、トーヨコでは未成年の子どもたちを狙う犯罪も多発している。担任の教師としては、見過ごせる状況ではないだろう。

しかし、学校のことを「みんな悲しい顔で見てくるから嫌になっちゃって」とこぼすほたるにとって、トーヨコは居心地のいい、自分のままでいられる場所でもあった。

なんとほたるの母親であるともえ（麻生久美子）は、会社のお金を横領して、現在も逃亡中だという。盗まれたお金はスーツケースに詰め込まれていた金額と同額である3226万1570円。ピッタリと辻褄が合ってしまった。それでも、大金を盗んで家に帰ってこない母親を持つ“かわいそうな子”ではなく、ありのままの“楠ほたる”として話を聞いてくれて、楽に過ごせる実家のような場所を彼女は欲していたのだ。

ほたるの家庭の事情を把握した玄一は最初、親子契約を断ったものの、面談に現れたとき、索と警察官の松梅子（土居志央梨）に「うちの“娘”がお世話になっております」と告げる。それは、玄一の優しさだけでなく、覚悟の表れでもあった。ほたるのことを「辛かったこととか、たくさん話してくれて。それでこの子には、生活とか、ご飯とか、お金のこととかそういうのじゃなくて。何が好きかとか。誰が好きかとか。そういうことで頭をいっぱいにしてほしいなって」と話す玄一。これまでは心優しき性格ゆえに、ほたるのことを放っておけない“アパートの隣人”として心配していたが、この瞬間は違った。

靴箱に入っていたラブレターを裏紙にして、生活のために必要な家計費を書き出す彼女に、等身大の喜びや楽しみを体感してほしい。世間の目を気にすることなく、伸びやかに好きなものを見つける10代を過ごしてほしい。そんな玄一の優しさに裏打ちされた決意が伝わってきた。

彼の思いが届いたかどうかはわからないが、過去にミュージシャンを志していた玄一に対して、話題性を出すためだけに“ゲイ”という性的指向を利用しようとした人物に、ほたるは「そんなこと言ったやつに送りつけてやりましょう。『お腹に穴空けなくても大丈夫です』って書いて。ししゃも爆弾。送りましょう」と口にする。ユニークだけど確かに伝わる静かな憤りは、このドラマを通して描かれているテーマでもあった。

それにしても、玄一が不意をつかれたときに出る「ええっ」という間の抜けた相槌がなんともクセになる。シリアスな雰囲気で場が重たくなるときでも、不安げな表情でツッコミを入れる及川光博のコミカルなお芝居が、空気を和らげてくれるのも大きい。玄一の相談に対して秀逸な例えでアドバイスを送る百瀬（渋谷凪咲）や、秘密がありそうなアパートの大家・井の頭（坂井真紀）との会話にもついついクスッと笑ってしまう。

玄一の部屋を訪れたほたると机に座って対峙するカットでは、2人の間に家を支える“不自然な柱”があり、それぞれを隔てている。それでも、玄一らが住むアパートの敷地で車中泊をさせてもらえるようになった索も含めて、物理的にも心理的にも、少しずつ彼らの距離は縮まっているように思う。

好きなものを見つける。好きなものを好きなように言える。そんな社会で生きる玄一や索、ほたるの姿を見てみたい。心の底からそう思う回だった。

（文＝ばやし）