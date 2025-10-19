中村橋之助、母・三田寛子の“スパルタ教育”暴露…超ハードなスケジュール
歌舞伎俳優の中村橋之助（29歳）が、10月19日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。タレントの母・三田寛子（59歳）による“スパルタ教育”を暴露した。
番組は今回、「未来の人間国宝！？ イケメン歌舞伎役者が大集合！ 歌舞伎役者のリアルな裏側全部聞いちゃうぞSP」と題し、歌舞伎俳優の片岡千之助、中村橋之助、中村米吉がゲストとして登場。
大ヒット映画「国宝」の感想をはじめ、「血筋のない人が歌舞伎役者になるには？」「トイレに行く時間まで決まっているって本当？」「セリフが飛んだらどうする？」といった素朴な疑問をぶつけつつ、歌舞伎の世界の裏側や役者の恋愛・お金事情など、多彩なテーマでトークを繰り広げた。
中村橋之助は、「何があっても（稽古を）休ませてもらえなかった」と、母・三田寛子の厳しい教育について振り返ると、「子どもの頃、踊り・三味線・鳴物などの習い事があって、さらに僕は野球が大好きだったんですが、『野球に行くならお稽古も全部行きなさいよ』と言われていて」と当時について語る。
続けて「稽古があるのに水泳と体操も習っていて、野球部とゴルフ部を掛け持ちしていました」と、超ハードなスケジュールだったことを明かし、スタジオを驚かせた。
