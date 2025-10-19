「めちゃめちゃおデブで…」中村橋之助の子ども時代に香取慎吾「石原軍団だよ」
歌舞伎俳優の中村橋之助（29歳）が、10月19日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。子どもの頃は「僕、めちゃめちゃおデブで…」と告白し、当時の写真を見た香取慎吾は「石原軍団だよ」とつぶやいた。
番組は今回、「未来の人間国宝！？ イケメン歌舞伎役者が大集合！ 歌舞伎役者のリアルな裏側全部聞いちゃうぞSP」と題し、歌舞伎俳優の片岡千之助、中村橋之助、中村米吉がゲストとして登場。
大ヒット映画「国宝」の感想をはじめ、「血筋のない人が歌舞伎役者になるには？」「トイレに行く時間まで決まっているって本当？」「セリフが飛んだらどうする？」といった素朴な疑問をぶつけつつ、歌舞伎の世界の裏側や役者の恋愛・お金事情など、多彩なテーマでトークを繰り広げた。
中村橋之助は、タレントの母・三田寛子の“スパルタ教育”のもと、踊り・三味線・鳴物などの習い事に加え、水泳と体操も習い、野球部とゴルフ部を掛け持ちしていたという超ハードスケジュールだったと告白したが、実は「僕、めちゃめちゃおデブで…」と告白し、中村米吉が「ちょっと待って、なんでこのスケジュールで太るの？」とツッコミ。
さらに当時の写真が公開されると、香取は「石原軍団だよ」と思わずつぶやき、笑いを誘った。
中村橋之助は「うちは食べる量が異常で、僕と次男の福之助が大食いなんです。2人用のデカ炊飯器があって、朝から5合食べていました」と告白。続けて「ただ太りすぎて、かわいそうな子ども役ができなくて…子どもの頃の大事な役は全部、次男がやっていました」と語ると、スタジオからは驚きの声が上がった。
