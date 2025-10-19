香取慎吾、歌舞伎界の正装について“禁断の質問”「でも、團十郎さんって…？」
タレントの香取慎吾（48歳）が、10月19日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。「でも、團十郎さんって…？」と、歌舞伎界の正装について“禁断の質問”を投げた。
番組は今回、「未来の人間国宝！？ イケメン歌舞伎役者が大集合！ 歌舞伎役者のリアルな裏側全部聞いちゃうぞSP」と題し、歌舞伎俳優の片岡千之助、中村橋之助、中村米吉がゲストとして登場。
大ヒット映画「国宝」の感想をはじめ、「血筋のない人が歌舞伎役者になるには？」「トイレに行く時間まで決まっているって本当？」「セリフが飛んだらどうする？」といった素朴な疑問をぶつけつつ、歌舞伎の世界の裏側や役者の恋愛・お金事情など、多彩なテーマでトークを繰り広げた。
その中で“歌舞伎界の正装”に関する話題となり、香取が「楽屋に入るとき、スーツを着るんですか？」と質問。片岡千之助は「うちは結構厳しくて、祖父が初日と千秋楽はスーツとネクタイという決まりを作っていました。これは基本的にどの家も同じですが、松嶋屋の楽屋入りは襟ものの着用がルール。夏場はポロシャツなどですが、仕事の場という意識があります」と説明した。
すると香取が「でも、團十郎さんって短パンにサンダルにサングラスじゃないですか？ それは…？」と聞くと、片岡は苦笑しながら「それは…あの…お家ごとなので…」とコメント。この空気を察した中村米吉が「次の話題に行ってください！」とフォローし、番組メンバーは大爆笑に包まれた。
