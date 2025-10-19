静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会から全会一致の不信任決議を受けて解散した伊東市議選の開票速報です。



19日、投開票の伊東市議選は定数20人に対し、前職18人と新人12人の30人が立候補し、田久保市長による市政継続の是非が大きな争点となっています。



＜開票結果＞ 午後11時16分開票終了 ※敬称略

当選 村上 祥平（無所属・前） 3611票

当選 中島 弘道（無所属・前） 2044票

当選 杉本 一彦（維新・前） 1793票

当選 大竹 圭（無所属・新） 1759票

当選 青木 敬博（無所属・前） 1563票

当選 重岡 秀子（共産・前） 1559票

当選 虫明 弘雄（無所属・前） 1397票

当選 佐藤 周（無所属・前） 1390票

当選 片桐 基至（無所属・新） 1351票

当選 宮崎 雅薫（無所属・前） 1349票

当選 河島 紀美恵（無所属・前） 1265票

当選 篠原 峰子（公明・前） 1258票

当選 長沢 正（公明・前） 1190票

当選 四宮 和彦（無所属・前） 1144票

当選 井戸 清司（無所属・前） 1140票

当選 竹本 力哉（公明・前） 1097票

当選 鈴木 絢子（無所属・前） 1075票

当選 犬飼 このり（れいわ・前） 1049票

当選 大川 勝弘（無所属・前） 1038票

当選 浅田 良弘（無所属・前） 961票

高鳥 守旦（無所属・新） 888票

シュタインマン 信子（無所属・新） 868票

宇藤 カザン（無所属・新） 540票

古川 勇貴（無所属・新） 523票

梅田 和江（無所属・新） 492票

木梨 さと美（無所属・新） 245票

金井 文昭（無所属・新） 183票

川崎 治（無所属・新） 142票

遠藤 道弥（無所属・新） 124票

土屋 雄二郎（無所属・新） 102票



伊東市選挙管理委員会によりますと、投票率は期日前投票を含めて59.22％と前回選（48.88%）を10.34ポイント上回りました。無効票は304票でした。

