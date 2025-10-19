¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëvs¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.19 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá](¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¢¨24:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]
ÀèÈ¯
GK 25 ¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê
DF 4 ¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯
DF 5 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ
DF 6 ¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º
DF 12 ¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼
MF 8 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤
MF 10 ¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼
MF 11 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼
MF 18 ¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý
MF 38 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ
FW 9 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯
¹µ¤¨
GK 28 ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¦¥Ã¥É¥Þ¥ó
DF 2 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹
DF 26 ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó
DF 30 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó
MF 7 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä
MF 17 ¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º
FW 14 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶
FW 22 ¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±
FW 73 ¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï
´ÆÆÄ
¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È
[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É]
ÀèÈ¯
GK 31 ¥»¥ó¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥¹
DF 4 ¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È
DF 5 ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢
DF 23 ¥ë¡¼¥¯¡¦¥·¥ç¡¼
MF 2 ¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥À¥í¥È
MF 8 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã
MF 16 ¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥í
MF 18 ¥«¥¼¥ß¡¼¥í
MF 19 ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â
FW 7 ¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È
¹µ¤¨
GK 1 ¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ë
DF 3 ¥Ì¥»¥¢¡¦¥Þ¥º¥é¥¦¥£
DF 13 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°
DF 15 ¥ì¥Ë¡¼¡¦¥è¥í
DF 26 ¥¢¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ø¥Ö¥ó
MF 25 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ
MF 37 ¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼
FW 11 ¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼
FW 30 ¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³
´ÆÆÄ
¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹