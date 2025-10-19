[10.19 ラ・リーガ第9節](バライドス)

※23:15開始

<出場メンバー>

[セルタ]

先発

GK 13 アンドレイ・ラドゥ

DF 2 カール・スタルフェルト

DF 20 マルコス・アロンソ

DF 32 ハビ・ロドリゲス

MF 3 オスカル・ミンゲサ

MF 5 セルヒオ・カレイラ

MF 6 イライクス・モリバ

MF 22 ウーゴ・ソテロ

FW 7 ボルハ・イグレシアス

FW 9 フェラン・ジュグラ

FW 18 パブロ・デュラン

控え

GK 1 イバン・ビジャール

DF 4 ジョセフ・アイドゥー

DF 12 マヌ・フェルナンデス

DF 17 ハビ・ルエダ

DF 24 カルロス・ドミンゲス

MF 8 フラン・ベルトラン

MF 14 ダミアン・ロドリゲス

MF 16 ミゲル・ローマン

MF 23 ウーゴ・アルバレス

FW 10 イアゴ・アスパス

FW 15 ブライアン・サラゴサ

FW 39 ジョーンズ・エルアブデラウィ

監督

クラウディオ・ヒラルデス

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 12 ヤンヘル・エレーラ

MF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 23 ブライス・メンデス

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

DF 31 ジョン・マルティン

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 18 カルロス・ソレール

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 22 ミケル・ゴティ

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 28 パブロ・マリン

FW 11 ゴンサロ・ゲデス

FW 19 ジョン・カリカブル

監督

セルヒオ・フランシスコ

