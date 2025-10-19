セルタvsソシエダ スタメン発表
[10.19 ラ・リーガ第9節](バライドス)
※23:15開始
<出場メンバー>
[セルタ]
先発
GK 13 アンドレイ・ラドゥ
DF 2 カール・スタルフェルト
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 3 オスカル・ミンゲサ
MF 5 セルヒオ・カレイラ
MF 6 イライクス・モリバ
MF 22 ウーゴ・ソテロ
FW 7 ボルハ・イグレシアス
FW 9 フェラン・ジュグラ
FW 18 パブロ・デュラン
控え
GK 1 イバン・ビジャール
DF 4 ジョセフ・アイドゥー
DF 12 マヌ・フェルナンデス
DF 17 ハビ・ルエダ
DF 24 カルロス・ドミンゲス
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 14 ダミアン・ロドリゲス
MF 16 ミゲル・ローマン
MF 23 ウーゴ・アルバレス
FW 10 イアゴ・アスパス
FW 15 ブライアン・サラゴサ
FW 39 ジョーンズ・エルアブデラウィ
監督
クラウディオ・ヒラルデス
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 23 ブライス・メンデス
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 18 カルロス・ソレール
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 19 ジョン・カリカブル
監督
セルヒオ・フランシスコ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります