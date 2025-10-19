秋コーデに“この一枚”！【AMERICAN HOLIC】大人に似合う「チェック柄シャツ」

秋になると、手に取りたくなるチェック柄。今シーズンはトレンドアイテムとしても注目されていることから、ますます出番が増えそうな予感。そこで今回は、ミドル世代もコーデに取り入れやすそうな「チェック柄シャツ」を【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】からピックアップ。腰巻きやビスチェ風アレンジ、たすき掛けなど、スタッフさんによるおしゃれな着こなし術もぜひ参考に。

大人の秋コーデに映えるチェック柄シャツ

【AMERICAN HOLIC】「イージーケアチェックシャツ」\2,790（税込）

公式サイトによると「人気のオンブレチェックに今年らしくタータンチェックの要素を取り入れた」というシャツ。落ち感のある素材とシックな配色で大人も取り入れやすく、プラスワンで秋らしさも旬度もアップ。ゆるっと着られるシルエットがこなれた印象も与え、ロゴTとパンツのシンプルコーデもグッと垢抜けた印象に仕上がりそうです。シワになりにくいイージーケア素材でお手入れも楽ちん。

こなれ感のある大人カジュアルコーデ

フロントロゴが映えるスウェットシャツを主役にしたカジュアルスタイル。スタッフさんのように、チェック柄シャツを腰巻きにすると、こなれ感がグンとアップ。単調になりがちな淡色ワントーンコーデも、メリハリ感が出て一気に垢抜けた印象に仕上がりそうです。

周りと差がつくビスチェアレンジ

チェック柄シャツをビスチェ風にアレンジすれば、定番のデニムコーデもおしゃれ上級者の着こなしに。足元はローファーでトラッドにキメてきちんと感をプラス。大人に似合うコーデを楽しんで。

秋のレジャーにおすすめのスポーティスタイル

チェック柄シャツに使われている色とトップスの色を同系色でまとめれば、さりげなくおしゃれな雰囲気に。たすき掛けにすることでニュアンス感がうまれ、こなれた印象も与えられそうです。スニーカーを合わせてスポーティにまとめれば、運動会やレジャーシーンにもぴったりのコーデが完成。

