「他人のふり」がしたい！「親がカスハラ老害だった」…現代の常識とズレた父の暴挙に、娘が絶望した日【作者に聞く】
寿司屋で順番待ちをしていた際、人数の少ない客がカウンター席に優先された。すると、主人公・栄子の父親が「順番を抜かすな、非常識だぞ！」と店内で騒ぎ始めた。周囲からの冷たい視線を浴びる父親に、栄子は「自分の親が『老害』なんて」と絶望する。現代の常識とズレた古い価値観を押し付けてくる親と、その親に育てられ煩わしさを感じる娘の葛藤を描いた漫画『わたしの親が老害なんて』を紹介し、著者である西野みや子さん(@miyakokko61)に制作の経緯や思いを聞いた。
栄子は夫と二人暮らし。近所に住む80代の両親の言動に、今や煩わしさを感じていた。娘の美咲が巣立った今、親の存在は重荷だ。元教員だった父と、昔の価値観を押し付けてくる母。両親と外出すれば店でクレームを言い、悪びれない親の代わりに栄子が謝罪することもあった。栄子は「長女の私が面倒みるしかないのか」「こんなふうに考える自分は薄情なんだろうか？」と葛藤する。
ある日、妊娠した娘の美咲が帰省する。両親は「つわりでほとんど食べられない」という美咲の声を無視し寿司の出前を取り、「生ものは控えている」と言っても「お祝いだから」「ちょっとくらい良いんじゃないか」と聞き入れない。さらに、「染めた髪は、赤ちゃんに悪い影響があるんじゃないか？」と、古い価値観を押し付ける。
■「老害」は誰のそばにも潜む…作者の経験が描く違和感
本作を描くきっかけは、担当編集からの「老害」というテーマだったと西野さんは語る。自身は明確に老害だと感じた経験はないが、限界集落で育った環境で男尊女卑や古い価値観に触れる機会が多くあったという。この経験から、「老害」は特別な存在ではなく、誰の身近にも潜んでいる可能性があると感じ、このテーマで描きたいと思ったと明かした。
西野さんは、描きながら「老害」とは、年齢に関係なく、自分の価値観や経験を他人に押しつけたり、異なる文化を受け入れない態度が摩擦を生むものだと改めて感じたという。
■「二人分食べないと」無意識に染み込んだ親の呪縛
西野さんは、ご自身の経験を本作の注目ポイントとして挙げた。妊娠中につわりが酷かった際、悪気はないものの「二人分食べないと」と言われたことがプレッシャーだったという。
作中では、祖父母の「つわりへの対応」や「母親はキャリアよりも育児を優先すべき」という考えが、孫の美咲にも及ぶ。娘の栄子も美咲の味方だと思っていながら、長年両親から言われていたことが無意識に体に染み込んでいる。西野さんは、自身が体験した親世代の違和感を多く描いていると話した。
登場人物を描くうえで、「老害」は誰にでも潜む可能性があることを伝えるため、話を聞いてくれない祖父母や心配性で世話焼きな母親など、あえてどこにでもいるような人物にしたという。また、作中に描きたかったテーマとして、「誤解と理解」は小さなきっかけで起こることもあるという点も挙げた。
西野さんは、読者へ「『老害』は特別なことではなく、私たち自身にも起こりうるものです。この作品を通じて、その背景を知り、私たちも同じ道を歩まないように、自省するきっかけになれば嬉しい」と、強い願いを込めた。
