日向坂46山口陽世＆平尾帆夏と「PEAK」「ワンス・アポン・ア・塊魂」をプレイ！サンドウィッチの名店も：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
10月19日（日）は、ゲストにマユリカ（阪本、中谷）と日向坂46山口陽世＆平尾帆夏を迎えて、「PEAK」「ワンス・アポン・ア・塊魂」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】日向坂46山口陽世＆平尾帆夏と「PEAK」「ワンス・アポン・ア塊魂」をプレイ！サンドウィッチの名店も
足を負傷し（※番組収録時）、車椅子に乗った有吉を囲み、東京・銀座からスタート。車椅子を押すマユリカ・阪本に、「桜が見たいな…」と大御所（？）らしいお願いをする有吉。
阪本は、「ご冗談を…」と見事に切り返します。
絶品サンドウィッチが楽しめる喫茶店「みやざわ」を目指していると、大御所・有吉から“銀座の喫茶店での思い出”が語られます。
趣のある「みやざわ」の佇まいを見た有吉は思わず涙ぐみ…
“ケロンパ”ことうつみ宮土理との熱愛エピソードも！？ 一同「付き合っていたの？」と驚きを隠せません。
創業69年の歴史を誇る「みやざわ」。銀座で長年愛されてきた「タマゴサンド」と「ヒレカツサンド」を前にした一同は、「うわ〜！」「うまそう〜！」とテンション爆上がり！ 「タマゴサンド」を食べた有吉は…
さらに「ヒレカツサンド」を食べた有吉から「バウバウ」（by高田文夫）が飛び出します。山口と平尾も「おいしい〜♡」と笑顔に。
日向坂46で活躍する山口と平尾は、高校（鳥取）の同級生だったそう。
同級生でありながら、グループでは先輩にあたる山口は、平尾を見た瞬間、「見たことある顔だな〜」と思ったとか。
一方の平尾は、「アイドルになる子がいるらしい」と学校で有名だった山口のエピソードを披露。2人で一緒に撮影した成人式の写真も見せてくれました。
タカトシ、マユリカも同級生コンビということで、それぞれ思い出の1枚を用意。タカトシの卒業アルバムの写真を見た有吉は、「イケメンだねぇ〜2人とも！ よく見るねぇ〜この写真」と笑います。
今回プレイするのは、ゲーム配信者の間で人気沸騰中の協力登山ゲーム「PEAK」と、大人気シリーズ「塊魂」の最新作「ワンス・アポン・ア・塊魂」（10月23日発売）。
まずは、仲間と一緒に命がけで山頂を目指す「PEAK」をプレイします。
最大の魅力は、協力プレイ！ 崖を登る仲間を引っ張り上げたり、弱った仲間をおんぶして運んだりと、チームワークが攻略のカギとなります。
そこで、「チーム広島（有吉＆田中）」、「タカトシ」、「日向座46」、「マユリカ」の4組に分かれて、どのバディが先に登頂できるか「登山レース」を開催。
※本来プレイ人数は最大4人まで。今回はプレイ人数を増やせるソフトを使用し、8人で同時プレイ。
そして、「ワンス・アポン・ア・塊魂」もプレイ！ シリーズ最新作では、時代を飛び越え、様々な歴史の舞台で塊を転がします。しかも今回、テレビでは世界最速となる先行プレイ！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
