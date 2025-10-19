オルビス新作♡日中もメイクしたて美肌を叶えるプレストパウダー

オルビスから、日中もメイク仕立ての肌を叶える新作『プレストパウダー』が2025年10月20日に登場♡ 毛穴や凹凸をカバーする「ポアレスフラット処方」を採用し、乾燥や皮脂による崩れも防ぎます。さらに限定色「オンリーワンブーケ」は、大人の冬肌にふんわり血色感をプラス♪ リフィルは税込1,705円、ケースとセットで税込2,431円で公式オンラインショップや直営店で購入可能です。

ポアレスフラット処方で毛穴をカバー

新『プレストパウダー』は、柔軟性のある「柔軟フィットパウダー」と「シームレスフィットパウダー」の2種の粉体で毛穴や凹凸をしっかりカバー♡

崩れたメイクを補正しながら、なめらかな仕上がりをキープします。朝のメイクの美しさを日中でも維持できるので、外出先でも自信のある肌をキープできます。

くすみ補正＆血色感をプラス

限定色「オンリーワンブーケ」は、紫やピンクの絶妙な色合いでくすみをカバーしながらふんわり血色感を演出♡

一つひとつデザインが異なるため、自分だけの特別感を楽しめます。肌なじみのよいパウダーが、冬の乾燥や疲れでくすんだ肌も明るく整え、まるで朝のメイク仕立ての美肌に♪

崩れにくく快適な仕上がり

水分や皮脂を調整する成分を配合し、乾燥やテカリなど崩れの原因から肌を守ります♡ リフィルはパフ付きで税込1,705円、専用ケース（税込726円）とセットで税込2,431円。

オルビス公式オンラインショップや直営店で購入可能で、忙しい日中のお直しにもぴったりです。

オルビスで叶える日中も美肌

オルビスの新『プレストパウダー』は、毛穴や凹凸をカバーする「ポアレスフラット処方」と、くすみを補正する限定色「オンリーワンブーケ」で、日中も朝のメイク仕立ての美肌をキープ♡

リフィルは税込1,705円、ケースとセットで税込2,431円。公式オンラインショップや直営店で購入可能なので、冬の外出先でも自信のある肌を手軽に叶えましょう♪