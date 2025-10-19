静岡県伊東市の田久保真紀市長(55)が議会を解散したことに伴う伊東市議会議員選挙は、10月19日午後8時に投票が締め切られ、午後9時10分から開票が始まりました。午後10時40分現在、開票率は68.77％で、大勢は深夜に判明する見通しです。

【伊東市議選＝開票率68.77％ 午後10時40分現在】

青木敬博(無前)1000票

古川勇貴(無新)500票

重岡秀子(共前)1000票

井戸清司(無前)1000票

梅田和江(無新)400票

宮崎雅薫(無前)1000票

鈴木絢子(無前)1000票

シュタインマン信子(無新)600票

中島弘道(無前)1000票

宇藤カザン(無新)500票

虫明弘雄(無前)1000票

杉本一彦(維前)1000票

四宮和彦(無前)1000票

木梨さと美(無新)200票

犬飼このり(れ前)900票

篠原峰子(公前)1000票

高鳥守旦(無新)800票

片桐基至(無新)1000票

土屋雄二郎(無新)0票

浅田良弘(無前)800票

遠藤道弥(無新)100票

河島紀美恵(無前)1000票

大竹圭(無新)1000票

竹本力哉(公前)1000票

佐藤周(無前)1000票

金井文昭(無新)100票

村上祥平(無前)1000票

長沢正(公前)1000票

川粼治(無新)100票

大川勝弘(無前)1000票

投票は19日午前7時から同市内24か所で行われ、午後8時に締め切られました。確定投票率は59.22％で2023年に行われた前回選（48.88％）を10.34ポイント上回りました。