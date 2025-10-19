【19日22時40分現在】田久保市政の是非は? 静岡・伊東市議選開票作業続く 開票率68.77％【速報】
静岡県伊東市の田久保真紀市長(55)が議会を解散したことに伴う伊東市議会議員選挙は、10月19日午後8時に投票が締め切られ、午後9時10分から開票が始まりました。午後10時40分現在、開票率は68.77％で、大勢は深夜に判明する見通しです。【伊東市議選＝開票率68.77％ 午後10時40分現在】
青木敬博(無前)1000票 古川勇貴(無新)500票 重岡秀子(共前)1000票
井戸清司(無前)1000票 梅田和江(無新)400票 宮崎雅薫(無前)1000票 鈴木絢子(無前)1000票 シュタインマン信子(無新)600票 中島弘道(無前)1000票 宇藤カザン(無新)500票 虫明弘雄(無前)1000票 杉本一彦(維前)1000票 四宮和彦(無前)1000票 木梨さと美(無新)200票 犬飼このり(れ前)900票 篠原峰子(公前)1000票 高鳥守旦(無新)800票 片桐基至(無新)1000票 土屋雄二郎(無新)0票 浅田良弘(無前)800票 遠藤道弥(無新)100票 河島紀美恵(無前)1000票 大竹圭(無新)1000票 竹本力哉(公前)1000票 佐藤周(無前)1000票 金井文昭(無新)100票 村上祥平(無前)1000票 長沢正(公前)1000票 川粼治(無新)100票 大川勝弘(無前)1000票
投票は19日午前7時から同市内24か所で行われ、午後8時に締め切られました。確定投票率は59.22％で2023年に行われた前回選（48.88％）を10.34ポイント上回りました。