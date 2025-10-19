¡Ú£Ï£Ú¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÛÈøºêËâµÝàÀµ´í·³áÉü³è¤òÀë¸À¡¡H.A.T.E.·âÂà¤Ç²øµ¤±ê¡Ö½÷»Ò¥×¥í³¦¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÏÀµ´í·³¡ª¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö£Ï£Ú¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Î¶Ë°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÀµ´í·³¡×¤òÎ¨¤¤¤ëÈøºêËâµÝ¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬¡¢Æ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÉü³è¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡£¸·î¤Î£Ï£Ú¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¤ËÍðÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ø±ï¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¡££¹·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à²£ÉÍÂç²ñ¤ÇÅáÍå¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿Èøºê¤Ï¡¢º£·î£±£¹Æü¤Î£Ï£Ú²£ÉÍÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¥Ø¥¤¥È vs Àµµ¬·³¤Î£¸¿Í¥¿¥Ã¥°Á´ÌÌÀïÁè¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤ÇÈøºê¤Ï°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡¢æÆ¡¢ºù²ÖÍ³Èþ¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥Ø¥¤¥È¤ÎÅáÍå¡õ¾åÃ«º»Ìï¡õÎ°°²Æ¡õÍùÆî¤È·ãÆÍ¡£Æ±»î¹ç¤Ï¶§´ï¡õÈ¿Â§¡õ¥»¥³¥ó¥É¤Î²ðÆþ¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÇÔ¼Ô¤Ï¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ë»Ä¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ëÆÃ¼ì¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Àµ´í·³¤¬ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈøºê¤Î¥Ø¥¤¥ÈÆþ¤ê³ÎÄê¤·¡¢¥Ø¥¤¥È¤¬ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÎ°°²Æ¤¬¶¯Ã¥¤·¤¿£Ï£Ú¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ç§ÄêÌµº¹ÊÌ²¦ºÂ¤òÃÄÂÎ¤ËÊÖ´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Àµ´í·³¥³¡¼¥ë¤¬´¬¤µ¯¤ëÃæ¡¢¥Ø¥¤¥È¤Ë¾ì³°ÍðÆ®¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¥«¥ª¥¹¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤µ¤ì¤¿Èøºê¤Ï¤Ø¥¤¥È¤Ë½¸Ãæ¹¶·â¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òÆÀ¤ÆÉü³è¡£ÅáÍå¤Î³Û¤ò¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤Ç³ä¤ê¡¢·ìº×¤ê¤Ë¾å¤²¤¿¡£
¡¡Â³¡¹¤ÈÃ¦Íî¼Ô¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢£³£°Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï¾åÃ«¤È°ÂÇ¼¤¬¥À¥Ö¥ë¥Õ¥©¡¼¥ë¤Ç¼º³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë»Ä¤Ã¤¿Èøºê¤ÏÅáÍå¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¡£ÅáÍå¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿Èøºê¤Ï¡¢¼ó¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ò´¬¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¹Ê¼ó·º¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ë¡£¤³¤³¤ÇÅáÍå¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò½±¤¤¼ê¾û¤Î¸°¤òÃ¥¤¦¤È¾åÃ«¡¢ÍùÆî¡¢Î°°²Æ¤ò²òÊü¡£
¡¡¥»¥³¥ó¥É¤ò´Þ¤á¤¿¥Ø¥¤¥È£¶¿Í¤Ë½±¤ï¤ì¤¿Èøºê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«¤«¤Í¤¿£Ï£Ú¤Î²ÃÆ£±à»Ò¡¢£Á£Ë£É£Î£Ï¤¬Àµ´í·³¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ä¤¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤«¤é¼ê¾û¤Î¸°¤ò¶¯Ã¥¡£·ë¶É£´ÂÐ£´¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¡¼¥ó¤òÏÓ¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤¿Èøºê¤Ï°ìµ¤¤ËÅáÍå¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤ê¡¢¥Æ¥¡¼¥é¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤òßÚÎö¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥ß¥¹¥È¤òÍá¤Ó¤ÆÅáÍå¤ËÃ´¤®¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¥ì¥Ã¥É¥ß¥¹¥È¤ò¿á¤¤«¤±Æñ¤òÆ¨¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÅáÍå¤ò²¿ÅÙ¤â²¥¤ê¤Ä¤±¡¢°Õ¼±¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç´Ý¤á¹þ¤ó¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Èøºê¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤Æ¤á¤¨¤é¡ª¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¥Ò¡¼¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÏÀµ´í·³¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î¤ËÈøºê¤«¤éÀµ´í·³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¯¥Ó¤òÄÌ¹ð¤·¡Ö°ì¿ÍÀµ´í·³¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆüºÆ½¸·ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Èøºê¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡©¡¡¤¤ç¤¦Ìµ»ö¤ËÀµ´í·³¡¢Éü³è¤·¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤Î»þ¤Ï°¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¼Õºá¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï»ä¤ÎÀµµ¬·³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀµ´í·³¡£¤¦¤Á¤é¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¤«¤é´èÄ¥¤ë¤¼¡×¤ÈºÆ·ëÀ®¤òÄó°Æ¡£Ãç´Ö¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£