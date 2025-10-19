トレンド感、安心感も◎な【スカショーパン】が気になる

ミニスカと見せて、インナーにショーパンを仕込んだスカショーパン。近頃ではすっかり定番化しているアイテムですが、ミニスカより履いたときの安心感があるのが特徴です。

ミニスカとショーパン、どっちの利点も抑えたスカショーパン。オーバーサイズトップスともハマるうえ、トップスインにも◎で着まわし力も無限大なんです♡



立体的なふんわりシルエットがポイント。ドレッシーなコーデにも♡

ペタルバルーンスカショーパン／SNIDEL

ハリとツヤ感のある素材で、立体的なシルエットに仕上げたスカショーパン。ふんわりとしたバルーンシルエットにドレープ感をプラスして、ロマンティックな雰囲気を演出しています。シンプルなトップスを合わせるだけでも、華やかに見えるのでコーデのアクセントとして抜擢してほしい一着。

カラーはホワイト、ブラック、チェックの３色です。

華やかなフリル使いが印象的なフレアスカショーパン

リップルラインミニスカショーパン／SNIDEL

歩くたびにゆらゆらと揺れるフリルが印象的。柔らかな楊柳生地で仕立てたことで、女性らしさがグッと引き立つ一枚に。華やかなルックスとは裏腹に、バックにはゴムを仕込んでらくちんな着心地を提供。

カラーはホワイトとローズをご用意しています。

クラシカルなムードが漂うグレンチェック柄ボトム

【セットアップ対応】グレンチェックスカショーパン／EIMY ISTOIRE

同柄のジャケットをご用意しているので、セットアップとして着こなすのもおすすめ。厚みのある生地で、きちんとした印象に仕上がります。センタープレスを効かせることで、スタイルアップ効果を底上げしている点もポイント。

オーバーサイズのニットやシャツ、そしてロングブーツと組み合わせたコーデがおすすめ。カラーはブラックとチェックの２色です。

無駄をいっさい省いたシンプルなデザイン

シンプルスカショーパン／FRAY I.D

とにかくシンプルなデザインでどんなトップスとも好相性。すっきりとした台形シルエットが大人っぽい雰囲気を演出します。スリットを施すことで、抜け感もプラスしたのがポイント。

シーズン問わず使えるのも特徴で、シワや毛玉が発生しにくい素材感なのできちんとした印象に仕上がります。カラーはグレー、ブラウン、ブラックと使いまわしやすい３色をご用意しています。

アクセントとして活躍するチェック柄スカショーパン

【WEB限定サイズ2】ロービングチェックスカショーパン／LILY BROWN

レトロなラップスカート風のデザインがポイント。バックスタイルにはタックを効かせて、レトロ感のあるフロントとまた違った印象に仕上げました。コンパクトな丈感でありながら、スカショーパン仕様のため安心して履けるのもポイント。

グレー、ベージュ、レッド、ダークグレーの４色展開です。