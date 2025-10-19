木村拓哉のYouTube番組『木村さ～～ん！』の“海釣り回”に出演したWEST.濱田崇裕（濱は、異体字が正式表記）が、ロケのオフショット写真を公開した。

■濱田崇裕「サワラちゃんありがとう♡」

公開されたのは、タチウオを釣り上げてご満悦の木村拓哉と、そんな先輩を讃える濱田崇裕の2ショット、濱田が自分で釣ったタチウオを持ち上げる図、そして本来の目的だったサワラを釣り上げて大興奮の濱田の様子。

「幸せな時間を本当にありがとうございます♡ 釣り熱がまた爆発します」のコメントどおり、終始幸せそうに、釣りを楽しんでいた濱田。まさに「#幸せすぎ」「#兄貴と釣り」「#夢叶う」のハッシュタグがふさわしいムードのなか、憧れの木村拓哉との釣りを心から楽しんだ。

そんな濱田に対し、ファンからも「よかったね！ サワラ！ 木村君悔しそうだったけど楽しそうだった！！」「本当に楽しそうで、こっちまで幸せな気持ちになりました」「濱田さんが、サワラちゃんありがとう♡って言っていたのが、濱田さんらしすぎ」など、あたたかいコメントが寄せられている。

なお、木村拓哉は、ひと足早くロケについて投稿。「ロケに参加してくれた濱ちゃん！ 根気強く、海と向き合ってくれました。あんがと！」というコメントから、木村も濱田との釣りを大いに楽しんだ様子が伝わってくる。

■これまでの濱田崇裕と木村拓哉

ドラマ『風間公親－教場０－』（2023年）で初共演し、濱田崇裕とSnow Man向井康二がプライベートで激ハマり中の“ゴルフ”をただただ楽しむゴルフチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です』に木村拓哉が出演するなど、様々な場面で親交を深めている木村拓哉と濱田。今回、さらに“釣り”が加わった、両者の今後の関係性にも注目だ。