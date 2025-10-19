田中美久が、2026年カレンダーの表紙＆裏表紙写真とアザーカットを解禁した。

■「でっかいクマちゃん重たそう！」「大きな熊、人が入ってそう」

田中美久自身がプロデュースする、2026年カレンダー。今回公開されたのは、表紙写真（9枚目）＆裏表紙写真（1枚目）とアザーカット7点。

インパクト大なのが裏表紙写真。ギュウギュウの電話ボックスの中で、ビキニ姿の田中美久が、巨大なくまのぬいぐるみと密着。「でっかいクマちゃん重たそう！」「熊のぬいぐるみに嫉妬」「みくちゃんかわいい」「大きな熊、人が入ってそう」とコメント欄も盛り上がっている。

表紙写真は一転して、しっとりとした表情でこちらを見つめるガーリーなショット。1年間続く物語の始まりを感じさせるような、印象的なショットとなっている。

■「まるで私と一緒に旅に出ているようなカレンダーにしました」

田中美久は、2026年カレンダーについて以下のようにコメント。

「私がこれからの一年で色んなことに挑戦したり、お仕事をする中でそこにあなたもいてほしいという意味を込めて、まるで私と一緒に旅に出ているようなカレンダーにしました。

プロデュースカレンダーの1冊目はやりたいことをふんだんに入れ込み、二冊目は信頼しているスタッフチームにお任せし、今作の三冊目はまたまたプロデュースをしようかなと帰ってきました！

どのカレンダーも愛がこもっていてすごく気に入っております。

今作のカレンダーはオシャレでcuteに綺麗で大人っぽく、また違う雰囲気の私と共に変わっていくー月一月を是非楽しんで頂きたいです♪」

アザーカットを見たファンからは、「美しい」「めっちゃカワイイ」「みくりんカッコイイ」「セクシーでかわいすぎ」などの意見が続々。

公開されたカットは、落ち着いた色味のコーデを中心とした、大人っぽさを増したドレッシーな田中美久の魅力を伝えるものとなっているが、これらはあくまでもアザーカット。実際のカレンダーがどのような仕上がりになるのか、期待が高まる。