¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×¤Î´ä°æÍ¦µ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥¸¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤È´ä°æ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤é¤¯Â³¤¯¡Ö´Ä¼·¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥¤¥¸¤ê¡×¤¬ÍÌ¾¡££±£°Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢´Ä¼·¡Ê´Ä¾õ£·¹æÀþ¡Ë¤ËÌÌ¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç´ä°æ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤ÈÍµÈ¤¬¤·¤Ä¤³¤¯Ç÷¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¡¢´ä°æ¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¤³¤Î¥¤¥¸¤ê¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤ÈÍµÈ¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡×¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¡£¡Ö´Ä¼·¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ç´ä°æ¤¬¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤â¤ó¡¢£±¿Í¤Ç¡£²¶¤ÏÅö»þ¥«¥Þ¥í¡¢º¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÇÅ¹¤Ë¶á¤¤¤«¤é¤è¤¯¸«¤Æ¤¿¡£´ä°æ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´ä°æ¤Ï¤«¤¿¤¯¤Ê¤ËÇ§¤á¤Ê¤¤¡£¡Ö´ä°æ¤Ï¡Ø²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë¸À¤¦¡£¤¢¤¤¤Ä¤â¤Ý¤«¤Ý¤«¤Î£Í£Ã¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ°Î¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¶¤¬Íí¤ó¤À¤é¿ïÊ¬¥¥Ä¤¤¸ýÄ´¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¤µ¡×¤Èº¨¤ßÀá¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö²¶¤ÏÃ±½ã¤Ë¡Ø´Ä¼·¤Ç¸«¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¡£¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÇºÑ¤àÏÃ¤À¤í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¤è¤Ã¤Ý¤É°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤°¤¤¼è°ú¤Ç¤â¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£