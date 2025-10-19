「それ可愛いね♡」って褒められそう！【studio CLIP】デザイン大優勝！「秋っぽシューズ」

過ごしやすい気候になってきた今の時期。足元からシーズンムードを盛り上げるなら【studio CLIP（スタディオクリップ）】の秋っぽシューズがおすすめ。もこもこのフェイクファーであたたかみがあり、おしゃれを底上げできそうです。秋コーデで手放せなくなるかも。

もこもこ & リボンで大人可愛い足元に

【studio CLIP】「リボンファーモカシン」\3,890（税込）

もこもこのフェイクファー素材が、秋ムードを演出するシューズ。リボンディテールも可愛らしいワンポイントに。インソールにもフェイクファーが使用されており、公式サイトによると「ふかふかな履き心地」とのこと。甘めのデザインですが、ブラウン・ブラック・グレージュという上品な色展開で大人コーデにも取り入れやすくなっています。

2種類のデザインから選べるシンプルな大人っぽシューズ

【studio CLIP】「アソート厚底サボ」\5,500（税込）

シンプルなデザインで、大人のデイリーコーデにマッチしやすいシューズ。ふわふわのフェイクファーが、シーズンムードを盛り上げます。色違いのブラックにはレザー調の素材が使われており、カジュアルコーデに上品さをプラス。かかとのベルトは一部がゴムになっているため、脱ぎ履きが楽ちんそうです。消臭・抗菌防臭機能付き。

