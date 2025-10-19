【MLB】ドジャース5ー1ブルワーズ（10月17日・日本時間10月18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、手元で急落下する“消える魔球”

10月17日（日本時間10月18日）に行われたナショナル・リーグ優勝決定シリーズ4回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が投じたスプリットが話題となっている。

ドジャース4点のリードで迎えた6回表・ブルワーズの攻撃。この回先頭の代打アイザック・コリンズに対して大谷は、初球、真ん中やや外寄りのところへと投じた131km/hのスライダーで見逃しを誘ってカウント0-1とすると、続く2球目は、真ん中やや高め、157km/hの剛速球。これをコリンズが空振りしたことで、カウント0-2と追い込むと、勝負の3球目、大谷が投じたのは143km/hのスプリット。

しかしこのスプリット、2球目に投じた直球とほぼ同じような軌道で入り、ホームベース直前でやや外寄り、低めのボールゾーンまで高速落下する“紛らわしい1球”であったことから、コリンズはバットを止めるも止めきれず、空振り三振に倒れることとなった。こうした大谷の“直球の軌道から落ちるスプリット”にファンからは「ゲームやん」「消えたな」「無理w」「恐ろしいわw」「こんなん打てるわけない」「ピッチングニンジャ大歓喜」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、今季は二刀流の復活に際し、負担を減らす目的から、新たな落ち球として、縦のスライダーを投げるようになり、相手打者を翻弄しているが、このフォークの打ちづらさはまさに別格。直前まで速球か落ち球かの見極めが困難なこのボールに、多く打者が悩まされそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images