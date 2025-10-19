¾ÅÆî¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ìÄËº¨¤Î¥É¥í¡¼¡¡¼¡Àá¤Ç¹ß³Ê¤Î²ÄÇ½À¡¡²£ÉÍFM¤Ï±ºÏÂ¤Ë4È¯²÷¾¡¡¡¡¡J1Âè34Àá¤Þ¤È¤á
2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤¬17Æü¤«¤é19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¤ËÄÀ¤à¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¾å°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë2°ÌµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î°ìÀï¡£¾ÅÆî¤Ï29Ê¬¤ËDFÃæÌî¿ºÈ¤¬ÁÇÁá¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FWÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ÅÆî¤Ï36Ê¬¤ËµþÅÔ¤ËPK¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤òGK¿¿ÅÄ¹¬ÂÀ¤¬¥»¡¼¥Ö¤·ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¼é¸î¿À¤¬Î¿¤°¡£¤µ¤é¤ËÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËDFÎëÌÚµÁµ¹¤¬DOGSO¤ÇÂà¾ì¤·¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¾ÅÆî¤¬¤µ¤é¤ËÍ¥°Ì¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËMFÃæÌîÎÜÇÏ¤Î¥¯¥í¥¹¤ËDF¿Ü³±ÑÂç¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇµþÅÔ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¾ÅÆî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¤¤¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤â»ÄÎ±Áè¤¤¤¬Â³¤¯17°Ì²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¡£³«»Ï6Ê¬¡¢MF¿¢ÃæÄ«Æü¤¬¤¬Áê¼ê¿ØÆâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¤òFWÃ«Â¼³¤Æá¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£34Ê¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éDF¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£45Ê¬¤Ë¤ÏPK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ì¤òMF¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬¥´¡¼¥ë±¦¤Ø·è¤á¤Æ3ÅÀÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËMF°æ¾å·òÂÀ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¿¢Ãæ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç4ÅÀÌÜ¡£Á°È¾¤À¤±¤Ç4ÅÀ¤ò·è¤á¤¿²£ÉÍFM¤¬¾¡Íø¤·»ÄÎ±·÷Æâ¤Î17°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£±ºÏÂ¤Ï4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¤Þ¤ººÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¤Ï²£ÉÍFM¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬12¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê4»î¹ç¤ÇÁ´¾¡¤·¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¾¡¤ÁÅÀ¤Ï34¡£¤Þ¤¿²¾¤Ë¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤âÆÀ¼ºÅÀº¹¤¬18¤â¤¢¤ë¤¿¤á»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤ÇÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç¤Î¾¡Íø¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²£ÉÍFM¤¬ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Ç4Ï¢ÇÔ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¸·¤·¤¤¡£¼¡Àá¡¢¡¿·³ã¤¬¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¤Î»î¹ç¤Ç°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¡¢¢²£ÉÍFM¤¬¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤Ç°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¡¢£18°Ì²£ÉÍFC¤¬Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë¾¡Íø¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿·³ã¤Ï2022Ç¯°ÊÍè¤ÎJ2¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£19°Ì¾ÅÆî¤Ï²£ÉÍFM¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬8¡£¼¡Àá²£ÉÍFM¤¬¹Åç¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¾ÅÆî¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ë½ª¤ï¤ë¤È2017Ç¯°ÊÍè¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡ÚÂè34Àá»î¹ç·ë²Ì¡Û
10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡0-0¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡0-0¡¡FCÅìµþ
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¡1-0¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡4-0¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡0-0¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¡5-3¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹
²£ÉÍFC¡¡2-2¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹
¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¡0-5¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë
¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¡1-2¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¡1¡Ý1¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¡Ú½ç°Ì¡Û
1°Ì¡¡¼¯Åç¡Ê66/+24¡Ë
2°Ì¡¡Çð¡Ê63/+20¡Ë
3°Ì¡¡µþÅÔ¡Ê61/+22¡Ë
4°Ì¡¡¿À¸Í¡Ê61/+15¡Ë
5°Ì¡¡¹Åç¡Ê59/+16¡Ë
6°Ì¡¡ÀîºêF¡Ê56/+17¡Ë
7°Ì¡¡Ä®ÅÄ¡Ê56/+14¡Ë
8°Ì¡¡±ºÏÂ¡Ê52/+4¡Ë
9°Ì¡¡GÂçºå¡Ê50/-5¡Ë
10°Ì¡¡CÂçºå¡Ê46/+2¡Ë
11°Ì¡¡FCÅìµþ¡Ê42/-10¡Ë
12°Ì¡¡ÅìµþV¡Ê42/-13¡Ë
13°Ì¡¡Ê¡²¬¡Ê41/-5¡Ë
14°Ì¡¡À¶¿å¡Ê41/-6¡Ë
15°Ì¡¡²¬»³¡Ê41/-7¡Ë
16°Ì¡¡Ì¾¸Å²°¡Ê40/-8¡Ë
17°Ì¡¡²£ÉÍFM¡Ê34/-8¡Ë
18°Ì¡¡²£ÉÍFC¡Ê32/-17¡Ë
19°Ì¡¡¾ÅÆî¡Ê26/-29¡Ë
20°Ì¡¡¿·³ã¡Ê22/-26¡Ë