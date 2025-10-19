◆卓球 ノジマＴリーグ（１９日、東京・国立代々木第二体育館）

女子の首位攻防戦。２位の木下アビエル神奈川（神奈川）が１位の日本生命レッドエルフ（日本生命）を３―１で破った。今季８勝２敗の勝ち点２７に伸ばして首位に立った。第１試合のダブルスは長崎美柚、鄭怡静（台湾）組が２―１で逆転勝ちすると第２試合のシングルスで元世界ランク１位の朱雨玲（中国）が３―０で快勝。第３試合は長崎が１７歳の面手凛に２―３で敗れたが、第４試合では、張本美和が赤江夏星に３―２で競り勝ち、チームを勝利に導いた。

世界ランク日本勢トップ７位の若きエース・張本に大声援が飛んだ。アジア選手権（インド）から１７日に帰国し、迎えた２連戦の２日目。「８時間以上寝ているから元気です」。２―１の勝負どころで出番が回ってきた。相手の赤江はこれまで張本から白星がなく、サーブなど万全な対策をしていた。「勝っている分、相手は変化してくる」と警戒はしたが、第１ゲームは赤江のペース。「うう、やばい…」と声が漏れるほど珍しい打ちミスもあって、９―１１で先取された。

第２Ｇも序盤は赤江の勢いに押され、４―６と劣勢だった。だが、この場面でベンチのコーチの父・宇さんの指示もあり早めにタイムアウトを取った。相手は女子では珍しいＹＧサーブも織り交ぜてきただけに「レシーブをしっかり」と言われ、再び立ち向かった。しかしタイムアウト明けの１球目でミス。少し焦りが映ったが、そこでホームのファンから「張本頑張れ！」「美和ちゃん大丈夫だよ！」と円形の会場の全方向から大声援。張本は息を吹き返すと持ち前のサーブ、レシーブ力を発揮し、２―２で臨んだ最終Ｇをジュースの末に１２―１０で勝ちきった。

ファンからもらった手作りのヘアピンをうれしそうに報道陣に見せ「今日は自分の戦術とかが良かったというより、自分が頑張ったのは気持ちの保ち方ぐらいで。本当にファンの皆さんが会場を作ってくださった。最終Ｇも大きな声援や拍手をくださったので、リードされてもやる気がみなぎるというか、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」。試合開始約２時間前から会場前に列をつくり、ともに戦った１３０６人の観客に笑顔の勝利を届けた。

今後は２３日から本戦が始まる世界ツアー、スターコンテンダー・ロンドンに向かう。海外遠征しながら、今季リーグでは４戦４勝と強さを見せる張本。「やっぱりＴリーグは楽しいですね。勝っているから負けたら気持ちは違うのかもしれないけど…海外だとこんなに応援して下さる方はいないので。Ｔリーグは今日みたいにすごい応援してくれるのがめっちゃうれしいです。なんかＴリーグの時の自分の方が強いです、たぶん！」と試合後は大声援の“余韻”に、思わず笑顔がこぼれていた。