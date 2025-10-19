福留光帆“意味不明な行動”の理由、狩野英孝が脱いだ靴下奪い嗅ぎ出す
タレントの狩野英孝（43歳）が、10月18日に自身のYouTubeチャンネルを更新。タレント・福留光帆について、「たまに、本当意味不明の行動するよね」と語った。
狩野英孝のYouTubeチャンネルの企画で、女優としての仕事を引き受けた福留光帆と狩野がトークをする中で、福留が自分の酒癖の悪さについて話す。
狩野は福留について「たまに、本当意味不明の行動するよね」と話し、一緒に飛行機に乗った時、靴下を脱いでいた狩野が、着陸しそうな時にまた靴下を履こうとしたところ、隣の席にいた福留は「1回ちょっと貸して、ちょっと貸して」と、狩野の靴下をガッと取って匂いを嗅ぎ出したという。
狩野は「あれ、何なの？ マジで」と言うと、福留は「狩野さんの靴下めっちゃいい匂いした」と話し、「なんか結構人の靴下嗅ぐの好きで。それは別にいい匂いでも臭くてもおもろいし。なんかそのおもろいんですよ。とにかく人の足、結構いろんなとこでいろんな人の足を嗅いでるんですけど。人の足の匂いとか全然大丈夫です」と話す。
そして福留は「（狩野の足は）めっちゃいい匂いでしたよ。結構歴代トップの方」と語った。
