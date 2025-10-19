静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会から全会一致の不信任決議を受けて解散した伊東市議選の開票速報です。



19日、投開票の伊東市議選は定数20人に対し、前職18人と新人12人の30人が立候補し、田久保市長による市政継続の是非が大きな争点となっています。



以下、午後10時40分現在の開票速報（開票率68.8％）です（敬称略 届け出順）。



青木 敬博（無所属・前） 1000票

古川 勇貴（無所属・新） 500票

重岡 秀子（共産・前） 1000票

井戸 清司（無所属・前） 1000票

梅田 和江（無所属・新） 400票

宮崎 雅薫（無所属・前） 1000票

鈴木 絢子（無所属・前） 1000票

シュタインマン 信子（無所属・新） 600票

中島 弘道（無所属・前） 1000票

宇藤 カザン（無所属・新） 500票

虫明 弘雄（無所属・前） 1000票

杉本 一彦（維新・前） 1000票

四宮 和彦（無所属・前） 1000票

木梨 さと美（無所属・新） 200票

犬飼 このり（れいわ・前） 900票

篠原 峰子（公明・前） 1000票

高鳥 守旦（無所属・新） 800票

片桐 基至（無所属・新） 1000票

土屋 雄二郎（無所属・新） 0票

浅田 良弘（無所属・前） 800票

遠藤 道弥（無所属・新） 100票

河島 紀美恵（無所属・前） 1000票

大竹 圭（無所属・新） 1000票

竹本 力哉（公明・前） 1000票

佐藤 周（無所属・前） 1000票

金井 文昭（無所属・新） 100票

村上 祥平（無所属・前） 1000票

長沢 正（公明・前） 1000票

川崎 治（無所属・新） 100票

大川 勝弘（無所属・前） 1000票



伊東市選挙管理委員会によりますと、投票率は期日前投票を含めて59.22％と前回選（48.88%）を10.34ポイント上回りました。

