BTS・JINがアンバサダー♡IGINの新フレーバー「SANGKOM」日本で発売開始

BTSのJINがアンバサダーを務める韓国発の人気酒類ブランド「IGIN（アイギン）」から、待望の新フレーバー「SANGKOM（サンコム）」が登場！ブドウの芳醇な香りとリンゴの爽やかさが絶妙に重なる「IGIN APPLE TONIC SANGKOM」は、10月14日(火)より全国のローソンやイオンリカーで順次発売中です。香りまで美味しい“低アルコールチューハイ”を、今秋は新しい味わいで楽しんでみませんか？

JIN × IGINの最新作「SANGKOM」が登場

「IGIN APPLE TONIC SANGKOM」は、ブランドの象徴である「APPLE TONIC」シリーズから生まれた新フレーバー。

韓国産の米を使った発酵酒をベースに、ジューシーなリンゴとブドウの香りが調和した上品な味わいが魅力です。韓国でも高い人気を誇り、今回の日本上陸はファン待望♡

アルコール度数は控えめで、日常のリラックスタイムにもぴったりです。

フレッシュネスバーガーの新作♡秋姫の甘酸っぱさが広がる限定レモネード登場

日本初の「IGIN POPUP STORE」も開催

発売に合わせて、「IGIN POPUP STORE IN JAPAN」が10月15日(火)～10月19日(日)までOPENBASE SHIBUYAにて開催。

テイスティングバーで「SANGKOM」をいち早く試飲できるほか、日本限定ボトルやフォトエリアも登場♪

さらに、渋谷や中目黒の飲食店では「IGIN APPLE TONIC」や「IGIN APPLE GIN」を使用した限定カクテルも提供。オリジナルコースターのプレゼントも要チェックです。

限定販売情報と実施店舗をチェック

「IGIN APPLE TONIC SANGKOM（ブドウ味）」は、全国のローソン・ナチュラルローソン、イオンリカー、渋谷東急フードショー、あべのハルカス近鉄本店などで販売中。※お酒の取扱店のみでの販売となります。

また、POPUPイベントは「渋谷舌吞」「イヨサンソウル（中目黒・千葉）」「ギンザ舌吞」などで開催予定。詳細は公式サイトやSNSで随時更新されるので、見逃せません。

“香りまで美味しい”IGINで秋を満喫♡

JINがアンバサダーを務める「IGIN」は、香り・デザイン・味わいのすべてが洗練されたライフスタイルブランド。

「SANGKOM」は、そんなIGINの魅力を新たな香りで広げる一杯です。秋の夜を彩るフルーティーなチューハイを片手に、心地よい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪