11人組ボーイズグループJO1が19日、東京・海の森水上競技場特設会場で5周年スペシャルイベント「JO1 5th Anniversary 〜祭り〜」を開催した。

普段から“王道イケメン”を自称する佐藤景瑚（27）はこの日もMCでファンへ向け「僕ってどの系統のイケメンなのかなって思って考えていたんですけど…王道かなと思いました」と切り出し「怖くなって自分が。変えられないじゃないですか。いろんな顔の系統がいますけど、その中でも王道なわけじゃないですか。どう思いますか」と呼びかけて沸かせた。

ファンへ向けて「誰が王道だと思いますか」と問う場面もあり、自身以外の名前が聞こえると「まあそういう人がいてもいいと思うけど」と返して笑わせた。

この日は“今年最後の夏祭り”と銘打ち、1万発の花火をバックに22日リリースの10枚目シングルの新曲「Handz In Pocket」など18曲をパフォーマンス。アンコールではメンバー全員が浴衣に着替えて登場した。

佐藤は「どうですか浴衣。やっぱり王道イケメンですよね」とキャラクターを貫き、浴衣について「なで肩みたいになるのが嫌で。肩パット入れてくださいって言ったら（スタッフに）『入れられません…』って言われて」と明かす場面も。「まあ（パットを）入れたことはないんですけど」としつつ「今日は楽しかったです。花火もあがって、全部大成功です。みなさんのおかげです。来年ももっといいライブを一緒にやりましょう。みなさんに感謝を伝えられたんじゃないかと僕らは思います。ありがとうございました」とあいさつして締めた。

イベントは18日から2日間行ったグループ初の屋外単独ライブ。花火は創業100年以上の岐阜県の老舗メーカー「高木煙火」が手がけた。ワイヤレス制御で打ち上げ、全編を通して楽曲と完全にシンクロされる演出に。メンバーも岐阜県大垣市にある工場を訪れて花火作りを手伝うなどしており、思いのこもった美しい景色をファンへ届けた。

会場では約30店のキッチンカーが出店し、メンバーとのコラボレーションメニューや縁日エリアなども設置。20年3月のデビューから今年で5周年を迎えており、中盤でメンバーが客席に降りて練り歩くと、間近に迫る姿に各所で悲鳴のような歓声が起こった。

5枚目シングル「WANDERING」収録曲の「Infinite City」初披露のほか、アンコールではファンネームの“JAM”にかけてアニメ「しまじろう」のオープニングテーマ「ハッピー・ジャムジャム」をカバーしてサプライズパフォーマンス。佐藤は「みなさんもっと盛り上がって、もっと声出していきましょう！」とあおって盛り上げ、最後の降壇時もメンバーの最後尾まで残り「王道イケメンだよな？またな」とキザに言い残してステージを去った。