¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«»³¤¹¤º¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö²æ¤¬²È¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂè°ì»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ë´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¡¦Åìµþ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎFWÌîÅÄÉðÎÜÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Ä«»³¤µ¤ó¤Î½Ð»ºÊó¹ð¤Ë¡¢¤ª½Ë¤¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¯ÌîÅÄÉðÎÜ¤µ¤ó¡¢Ä«»³¤¹¤º¤µ¤óÉ×ºÊ
Ä«»³¤¹¤º¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÕ»Ò¤Î¤¿¤áÄë²¦ÀÚ³«¤Ç¤Î½Ð»º¤Ç¤·¤¿¡£2668g¤Î¾¯¤·¾®¤µ¤á¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÄë²¦ÀÚ³«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¤Ï¼ê½Ñ¸å¤ÎÄË¤ß¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎËèÆü¤Ç¤¹¤¬ Ã¶Æá¤ä²ÈÂ²¡¢ÉÂ±¡¤Î³§ÍÍ¤ÎÍ¥¤·¤¤¥±¥¢¤È»Ù¤¨¤ËËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ø2¿Í¤Ç¤³¤Î»Ò¤ò¼é¤ë¡£¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ñ¸å¤ÎÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡ÈÄË¤ß¤¹¤é²æ¤¬»Ò¤Î´é¤ò¸«¤Æ¿á¤Èô¤Ö¡È¤È¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÌåÀä¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ËÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£¾Ð¡×¡Öº£¤Ï²æ¤¬»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄË¤ß¤¬¿á¤Èô¤Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È²æ¤¬»Ò¤Î²Ä°¦¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«»³¤¹¤º¤µ¤ó¤ÏÉ×¤ÎÌîÅÄÉðÎÜ¤µ¤ó¤È¥Ù¥Ã¥É¤½¤Ð¤ÇÊú¤¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò2Ëç¸ø³«¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î£²Ëç¤Ï¡¢Äë²¦ÀÚ³«¸å¤ÎÄË¤ß¤ÇÊä½õ¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢Î©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î½ý¤¬ÄË¤¹¤®¤Æ¹æµã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡Ö½Ð»º¤ÏËÜÅö¤ËÌ¿·ü¤±¤À¤·¡¢¼«Á³Ê¬ÊÚ¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄË¤ß¤äÉÝ¤µ¡¢¿É¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ÎÌ¿¤È¤ÎÂÐÌÌ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£åºÎï¤Ê¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤âÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤Î£²Ëç¤âºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤êÃ¶Æá¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤·¤Ç¤ÏÎ©¤Ä¤³¤È¤¹¤é½ÐÍè¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
É×¤ÎÌîÅÄÉðÎÜ¤µ¤ó¤â¡Ö½é¤á¤Æ²æ¤¬»Ò¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢°ìÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤Î»Ò¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð»º¤ò½ª¤¨¤¿½Ö´Ö¤Î´¶Æ°¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö½Ð»º¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎ¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Í¤®¤é¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Ä«»³¤¹¤º¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥à½êÂ°¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯²¦¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤âÌ³¤á¤ë¡£ÌîÅÄÉðÎÜÁª¼ê¤Ï¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡£»³Íü³Ø±¡¹â¹»»þÂå¤Ï10ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢2020Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¡¦Åìµþ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ð¤ÎSHONO¤µ¤ó¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡ØPARADOXX¡Ù¤Î¥É¥é¥à¤Ç¡¢2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆFIFA¹ñºÝ±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢¡ÈFIFA¸øÇ§Èþ½÷¡É¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈþÃËÈþ½÷»ÐÄï¡£