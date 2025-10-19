【開票速報】新潟・南魚沼市議会議員選挙 25人が立候補・22人が当選 投票率は63.14％
新潟県南魚沼市議会議員選挙は19日に投開票が行われました。定数22に対して25人が立候補。投票率は63.14％となっています。以下、投票結果です。
当 笠原大輔 無所属 2,490票
当 塩谷ときお 無所属 2,153票
当 野口べんゆう 無所属 1,756票
当 梅沢みちお 無所属 1,648票
当 中沢かずひろ 公明党 1,362.508票
当 やまだ勝 無所属 1,231票
当 目黒哲也 無所属 1,226票
当 阿部一郎 無所属 1,180票
当 清塚たけとし 無所属 1,172票
当 塩川まさき 無所属 1,133票
当 寺口友彦 無所属 1,075票
当 牧野晶 無所属 1,060票
当 黒岩ようこう 無所属 1,033票
当 今井ひさみ 無所属 999票
当 桑原たまみ 無所属 973票
当 小澤実 無所属 924票
当 大平ごう 無所属 870票
当 中沢みちお 日本共産党 810.491票
当 じんぼたかお 無所属 739票
当 田中せつ子 無所属 717票
当 川辺きのい 日本共産党 645票
当 上村すみこ 無所属 587票
永井たくみ 無所属 547票
佐藤タカ 無所属 424票
松井としたか 無所属 291票
※小数点以下は按分による