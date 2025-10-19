新潟県南魚沼市議会議員選挙は19日に投開票が行われました。定数22に対して25人が立候補。投票率は63.14％となっています。以下、投票結果です。



当 笠原大輔 無所属 2,490票

当 塩谷ときお 無所属 2,153票

当 野口べんゆう 無所属 1,756票

当 梅沢みちお 無所属 1,648票

当 中沢かずひろ 公明党 1,362.508票

当 やまだ勝 無所属 1,231票

当 目黒哲也 無所属 1,226票

当 阿部一郎 無所属 1,180票

当 清塚たけとし 無所属 1,172票

当 塩川まさき 無所属 1,133票

当 寺口友彦 無所属 1,075票

当 牧野晶 無所属 1,060票

当 黒岩ようこう 無所属 1,033票

当 今井ひさみ 無所属 999票

当 桑原たまみ 無所属 973票

当 小澤実 無所属 924票

当 大平ごう 無所属 870票

当 中沢みちお 日本共産党 810.491票

当 じんぼたかお 無所属 739票

当 田中せつ子 無所属 717票

当 川辺きのい 日本共産党 645票

当 上村すみこ 無所属 587票

永井たくみ 無所属 547票

佐藤タカ 無所属 424票

松井としたか 無所属 291票



※小数点以下は按分による