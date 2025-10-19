■フィギュアスケートGPシリーズ第1戦 フランス大会（日本時間19日、フランス・アンジェ）

男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の世界王者、イリア・マリニン（20、アメリカ）がトータル321.00点をマークし、GPシリーズ初戦で貫禄の優勝。24年世界選手権銅メダリスト、地元のアダム・シャオ イム ファ（24、フランス）もフリーで会心の演技をみせ、280.95点で2位。3位にニカ・エガーゼ（23、ジョージア）が入った。

日本勢はSP3位の三浦佳生（20、オリエンタルバイオ・明大）は序盤からジャンプが決まらず。2度の転倒も響き、精彩を欠く演技となった。フリーは出場12人中最下位の122.32点で、トータルは209.57点の総合10位と大きく順位を落とした。

SP4位の壷井達也（22歳、シスメックス）は冒頭のジャンプの転倒など、序盤のミスが響き、合計232.78点の総合7位でGP初戦を終えた。

マリニンは序盤から得意の4回転ジャンプを次々と着氷。後半も難易度の高い4回転ルッツからのコンビネーションジャンプなど、“異次元”の構成で得点を伸ばしていった。フリーは唯一200点超えの215.78点で、GP初戦から圧倒的な強さをみせた。

今季は来年2月にミラノ・コルティナ冬季オリンピック™が控えている“五輪シーズン”。GPシリーズは計6戦行われ、総合成績の上位6人がグランプリファイナル（12月4〜6日、名古屋）に進出する。男子シングルの日本の出場枠は3枠確保しており、最終選考会の全日本フィギュア（12月18〜21日、東京）まで、代表権をかけた戦いが続く。

GPシリーズの第2戦（中国杯）、日本勢男子は佐藤駿（21、エームサービス/明治大）、山本草太（25、MIXI）がエントリーしている。