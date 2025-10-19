¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÂç¾Þ¡ÛÀÐÅÏÅ´Ê¼¡¡ÃÏ¸µ¤Ç£Ç¶½éÀ©ÇÆ¡Ö¹¾¸ÍÀî¤À¤È¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤À¤±¡£¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î£ÇII¡Ö¹¾¸ÍÀî£¶£³£´ÇÕ¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤ÎÀÐÅÏÅ´Ê¼¡Ê£µ£°¡áÅìµþ¡Ë¤¬Æ¨¤²¤Æ£ÇII½éÀ©ÇÆ¡£º£Ç¯£²²óÌÜ¡¢ÅöÃÏÄÌ»»£²£¶²óÌÜ¤Î£Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
à¹¾¸ÍÀîÅ´Ê¼á¤¬²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£³¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á£±£ÍÀè¥Þ¥¤¡££³¹æÄú¡¦º´Æ£ÂçÍ¤¤Î¤Þ¤¯¤ê¤¬·è¤Þ¤ê¤«¤±¤¿¤¬Æâ¤«¤é±þÀï¤·¡¢£²£Í¤òÀè¼è¤Ã¤ÆÀèÆ¬¤ò³ÎÊÝ¡£¡Ö¤Þ¤¯¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÎÁêËÀ£¶£¹¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£µ£³¡ó¤ò¸Ø¤ëÅöÃÏ¥¨¡¼¥¹µ¡¡£¡Ö¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Æ´°àú¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÁêÅö½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢µæ¶Ë¤Î»Å¾å¤²¤Ç£Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¼þÇ¯µÇ°¡¢ÃÏ¶èÁª¤È£Ç£É¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÅöÃÏ¤Ç¡¢£ÇII¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¡£¡Ö¹¾¸ÍÀî¤À¤È¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤â£²£µ°Ì¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÊ¡²¬¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ê¡²¬¤ÏÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¤¦¤Í¤ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡££Ó£Ç¤Ë½Ð¾ì¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÇÈ¾è¤ê¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£