１９日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）では、静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う市議選がこの日夜に投票が締め切られ、開票作業が始まったことを速報した。

学歴詐称を指摘され、議会で全会一致で不信任議決を受けた田久保氏の市政の継続の是非が争点となるが、この日の同番組には田久保市長が生出演。

ＭＣの宮根誠司氏が「市長が１９・２秒チラ見せした卒業証書なるものが本物なのか、どうなのか。ここの信頼を得ないと。むちゃくちゃシンプルに卒業証書を開示した方がやりやすいと思うんですけど…。なんで、できないんですかね？」と聞くと「やりやすいというご意見は、ご意見として受け止めたいと思います」と返答。

重ねて「いつかは開示されるんですか？ 卒業証書」と聞かれると「今、刑事告発の対象になっておりますので、詳しいことはちょっとコメントできない」と答えた同市長。

「刑事告発は置いておいて、出した方が市民の方も納得しやすいし、出しちゃうだけでしょ。今、弁護士さんの金庫の中にあるヤツでしょ？」と食い下がられると「あの…。申し訳ないんですけど、お答えできないことをご質問いただいても、お話ができませんので申し訳ないです。今の時点ではお話ができません。いつか、お話ができる時点になりましたら、それはしっかりお話をしたいと、その気持ちは変わっておりません」と返答。

宮根氏がさらに「卒業証書は本物なんですか？ 偽物かも？」と聞くと「私にとっては本物です」と田久保市長。スタジオからは失笑が漏れる中、「ただ、大学の方の見解もありますので、私としては本物です」と再度話した上で「残念なんですけど、今の時点でしっかりと説明ができるのはそういうことになります。私もいい加減な説明はできませんので申し訳ないんですが、この件はこの程度に納めていただければと思います」と続けた。

宮根氏が「最後にお聞きしますが、その卒業証書は東洋大学からもらったものと思っていい？」と聞くと、苦笑した田久保氏は「私が入学したのは東洋大学ですので、そのような形になります」と返答。

宮根氏の「我々は東洋大学からもらったと認識していいんですね？ 卒業証書とおっしゃるものを」と食い下がると「ちょっと質問の意図がつかめないんですけど、入学したのは…」と答えかけたところで「すいません。先ほどから何度も繰り返しになりまして、大変申し訳ないんですが、お答えできないことを何度も聞かれましても、やはりお答えできないので申し訳ございません」と厳しい表情で言葉を続けた。

「今日は伊東の市議会議員選挙のことを取り上げていただけるということで私も非常に番組に期待しておりましたので。それはしようがないんですけど…。やはり、こういった形に話がなってしまうんですけど…。今日は伊東の市議会に絡む話をしていきたい」と話していた。