福留光帆、子役に言われたひと言…“スター”狩野英孝と比べて「ちょっとだけ眩しい」
タレントの福留光帆（21歳）が、10月18日に自身のYouTubeチャンネルを更新。狩野英孝のYouTubeチャンネルの企画で共演した子役から、スターの眩しさを持つ狩野英孝と比べて「ちょっとだけ眩しい」と言われたと語った。
狩野英孝のYouTubeチャンネルの企画で、女優としての仕事を引き受けた福留光帆に、狩野が「（演技の仕事を）もっとやっていきたいってのはあるの？」と尋ねると、福留は「お芝居の現場って朝早いじゃないですか。ちょっと眠くなっちゃって……」と話す。
福留は今回、狩野・福留と一緒に共演した子役のほうが仕事が来ると話し、「彼、絶対伸びます。冗談も言えるんですよ。英孝さん見て『眩しい』みたいに言ってたじゃないですか。で、私が『まあ狩野さんスターだからね』みたいに言って。私のほうには普通の顔で見てくるんですよ。私はスターじゃないってボケもちゃんとやってくるんですよ。なんでこっちは普通に見れんねんみたいな。その後、なんて言ったか知ってます？ 『ちょっとだけ眩しい』って」と気をつかわれたと語った。
