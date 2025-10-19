歌手の郷ひろみさん（70）が自身の誕生日である18日、東京・日本武道館でメモリアルライブ『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』を開催。これまでのアーティスト人生を振り返り、涙を見せました。

“復刻”と“進化”をテーマに掲げ、5月から全国23都市36公演を駆け抜けたツアー『Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO!”』の集大成となる本公演。誕生日当日の18日と翌19日の2日間にわたり行われ、各日、異なるセットリストで全70曲を披露しました。

郷さんが70歳を迎えた18日、ライブの1曲目を飾ったのは『お嫁サンバ』。華やかなイントロに合わせて踊る8人のダンサーの中央に、紫色の衣装を着用した郷さんが登場すると、大歓声が。さらに『男願Groove！』や『最強無敵のDong Dong Dong』、『セクシー・ユー』を続けて歌い、会場を盛り上げました。

最初のMCで郷さんは「僕のファンの方々との大切な思い出をヒストリーにして、この日本武道館に刻めたらいいなと思います」とコメント。その言葉の通り、楽曲のセットリストは10代から60代までの各年代から選んだものに。10代はデビュー曲『男の子女の子』や『わるい誘惑』、20代は『バイブレーション』や『お化けのロック』、30代は『トーキョー・ジゴロ』や『忘れられないひと』、40代は『獣は裸になりたがる』、50代は『君だけを』や『99は終わらない』、60代は『恋はシュミシュミ』や『スキだから』などを披露しました。

■誕生日の郷さんへサプライズ お返しとしてアカペラ歌唱

ライブの途中には、突然バンドメンバーたちから郷さんへ『Happy Birthday to You』を演奏するサプライズが。ファンも曲に合わせ合唱で祝い、ステージには大きなケーキが登場しました。郷さんは「僕を世に出してくれた母と、みなさん一人ひとりの支えがあったから、今日までやってこれました。どうもありがとう」と喜びを伝え、ファンへお返しとして『Happy Birthday to You』をアカペラで歌唱しました。

後半、真っ白な衣装で登場した郷さんは『言えないよ』や『いま、ここにいる理由』、『バックステージ』と次々にバラード曲を披露。最後は『GOLDENFINGER’99』や『2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-』などアップテンポな楽曲で会場を沸かせました。

そして、最後の楽曲となったのは当日配信リリースされたばかりの新曲『ALL MY LOVE』。歌唱前に郷さんは「これまでの自分のアーティスト人生は、紛れもなくファンのみなさんと一緒に歩んできた人生でした」と振り返り、言葉を詰まらせて天を仰ぐ場面も。会場からは『ひろみコール』が起こると、郷さんは目を潤ませながら「それはこれからもずっと変わりません。ファンのみなさんの支えに大きな感謝を、そしてこれからもみなさんの期待に必ず応えていくという曲です」と語り、楽曲を歌い上げました。歌唱後、郷さんは会場からの大きな拍手に涙をこらえきれず、手で顔を覆い涙を拭いました。