俳優の遠藤憲一（64）が19日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。20代の頃、オーディションで最後の2人まで残った意外なテレビ番組を明かした。

俳優を目指したきっかけを聞かれた遠藤は「電車の中づり広告に、タレント募集があって『こんなの募集しているんだ』って応募して合格して。その中に劇団があって、演劇を始めたところから好きになっていった」と明かした。

オーディションは受けたのか？と聞かれると「一番受けたの20代頭の頃かな。ほとんど落っこっちゃったけどね。CMなんかは1本も受からなかった」と言い「唯一残ったのが、ピンポンパンって知ってる？体操のお兄さん、子供番組なんだけど」と、66年から82年までフジテレビで放送された子供向け番組だと明かした。

「体操のお兄さん？」と驚くMCの山崎育三郎と井桁弘恵に「体操のお兄さんのオーディションラスト2人まで残った。最後で落ちちゃったけど」と言い、どんな曲を歌ったのかと聞かれ「ピンポンパン体操」の曲と振りを披露。ミュージカル俳優の山崎から「よく最後の2人まで残りましたね」と言われ、大笑いしていた。