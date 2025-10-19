声優、歌手、ラジオパーソナリティーなどとして活躍する井口裕香（37）が、10月6日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭を担当した。



【写真】しゃがみポーズでむにゅっ 大人の色香だけでなくかわいさも混在

自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載し「3度目の表紙!すごい!すごすぎる!奇跡!!!」とアピール。別の投稿でも「3度目!表紙!週プレ!大好き!!!やったーーーーーーーーーーーー!!!!!!♥」と大はしゃぎで喜びを表現した。



沖縄での撮影ではビーチやプールで面積少なめのビキニショットを連発。ボリュームのあるボディとひきしまったウエストのくびれを見せている。



「週プレ」公式サイトではインタビュー記事も掲載。「むっちりしているのも好きなんですけど、もうちょっと絞りたい気分というか。いろんな人に見られているから、頑張ろうって気持ちになります」とボディメイクへの思いも口にしていた。



同号では宇咲、新谷姫加、尾木波菜、ねお、紗綾、新谷真由、入間ゆい、範田紗々も登場している。



（よろず～ニュース編集部）