【ブンデスリーガ】ハイデンハイム2−2ブレーメン（日本時間10月18日／フォイト・アレーナ）

【映像】ディフレクションボールも超反応でセーブ

U-21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）が試合終了間際にチームを救うビッグセーブを披露した。

日本時間10月18日にブンデスリーガ第7節が行われ、ブレーメンは敵地でハイデンハイムと対戦。直近の2試合を怪我で欠場していた長田が3試合ぶりに先発出場すると、持ち前の反射神経の鋭さでビッグセーブを連発した。

2ー2で迎えた試合終了間際の90+4分にもチームを助ける好プレーを披露する。

相手のカットインからのシュートがブロックに入った菅原由勢に当たってコースが変化。しかしディフレクションしたことで、不規則な回転になったシュートに対しても長田は冷静に処理をして、両手で枠外に大きく弾いてみせた。

解説を務めた元日本代表の安田理大氏は「ディフレクションして難しかったんですけど、よく反応しましたね」と称賛、「今はU-21代表を選んでいますけど、日本を選んでもらえたらうれしいですけどね」と、将来有望なGKの日本代表入りを期待する声を送っていた。

チームを助ける長田のビッグセーブはSNSでも話題を集め、ファンからは「何点防いでるんだ？」と称賛の声が寄せられた。

ドイツ人の父と日本人の母を親に持つ長田は、直近の年代別代表ではU-21ドイツ代表を選択している。日本代表を選択する権利も持っているが、現時点ではどちらのA代表を選択するかの結論を出していない。

そのポテンシャルは高く評価されている。GK大国の年代別代表に選出されるだけの素質があり、ハイデンハイム戦では9つの枠内シュートをストップ。劣勢の中でも失点を最小限に抑え、2ー2の引き分けに大きく貢献した。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）