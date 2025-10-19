¡Ú10/20¡Á10/26¤Î±¿Àª¡Û10·î4½µÌÜ¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©SUGAR¤µ¤ó¤¬Â£¤ë12À±ºÂÀê¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
º£½µ¤Î¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤Î±¿Àª
illustration by ¥Ë¥·¥¤¥º¥ß¥æ¥«
º£½µ¤Î¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤Ï¡¢¸ÉÆÈÆ±»Î¤¬È¿¶Á¤·¤¢¤¦»Ä¶Á²»¤òÊ¹¤ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¡£
¡Ö¤Í¤¨¤¤ß ¤¿¤Î¤à¤è ¤«¤ó¤Ù¤ó¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦R¡¦D¡¦¥ì¥¤¥ó¤Î»í¤Î¤´¤È¤·¡£¤³¤Î»í¤Î¡Ö¤«¤ó¤Ù¤ó¡×¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Öµö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦º©´ê¤Î·Á¤ò¤È¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¤Ü¤¯¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¿¯Æþ¤ÎÍßË¾¤òÌÀ³Î¤ËÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤«¤ó¤Ù¤ó¡×¤È¤Ï¼«Ê¬¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤¤¿¼õÍÆ¤ÎÍúÎò¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤Ïº¹¤·½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¤³¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢Æ±¤¸¡Ö¤«¤ó¤Ù¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë°ÕÌ£¤ÎÀ¤³¦¤¬¤»¤á¤®¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö°¦¡×¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¤È¤Ã¤¿¸ÉÆÈ¤ÎºÇ½ª·ÁÂÖ¤¬¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£½µ¤Î¤ª¤¦¤·ºÂ¤Î±¿Àª
illustration by ¥Ë¥·¥¤¥º¥ß¥æ¥«
º£½µ¤Î¤ª¤¦¤·ºÂ¤Ï¡¢½ª¤ï¤ê¤òÃ²¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»Ï¤Þ¤ê¤ò¾Ç¤¬¤ì¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢°Ü¤ê¤æ¤¤ò°ì¤Ä¤Î·Ã¤ß¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¡£
¡Ø¶âÌÚºÔ¤æ¤Ä¤¯¤ê±«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ì¡Ù¡ÊºäÀ¾ÆØ»Ò¡Ë¤È¤¤¤¦¶ç¤Î¤´¤È¤·¡£
Æ÷¤¤¤¬Ëþ¤Á¡¢±«¤¬¹ß¤ê¤À¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Î¡Ö¤æ¤Ä¤¯¤ê¡×¤³¤½¤¬¡¢À¸¤Î»þ´Ö¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÓÌ¤®¼è¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡Ö°Ü¤ê¤æ¤¡×¤³¤½¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤ÌÀ¸³è¤Î¿¼¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¿ÍÀ¸¤Î½©¡É¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÆµÛ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¤¬ÈÕ½©¤Î»þ±«¡Ê¤·¤°¤ì¡Ë¤Ë¿´¤Î°Ü¤í¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¿ÍÀ¸¤â¤Þ¤¿°Ü¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Î¤Õ¤¿¤´ºÂ¤Î±¿Àª
illustration by ¥Ë¥·¥¤¥º¥ß¥æ¥«
º£½µ¤Î¤Õ¤¿¤´ºÂ¤Ï¡¢°ìçÛ¤Î´ÝÌÚ½®¤òºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¡£
¡ÖÌþ¤·¡×¤Î¡ÖÌþ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¤¸¡¼¤Ã¤È¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤º»ú¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¡Ö·î¡Ê¤Ë¤¯¤Å¤¡Ë¡×¤È¡Ö刂¡Ê¤ê¤Ã¤È¤¦¡Ë¡×¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï±Ô¤¤Åá¤Ç½À¤é¤«¤¤Æù¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¡¢¶ì¤·¤ß¤¬Ï¢ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÉÂµ¤¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö疒¡Ê¤ä¤Þ¤¤¤À¤ì¡Ë¡×¤ÎÆâ¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¿´¤Ë¤·¤ß¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÉÂµ¤¤Îº¬¤Ã¤³¤Î¤È¤³¤í¤¬ÂÎ¤«¤é¤¯¤êÈ´¤«¤ì¡¢ÄË¤ß¤â¤ª¤µ¤Þ¤ê¡¢¿´¤â°Â¤é¤¤¤Ç¤æ¤¯¤Î¤À¤È¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤òÌþ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤±¤Î·Àµ¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£½µ¤Î¤«¤ËºÂ¤Î±¿Àª
illustration by ¥Ë¥·¥¤¥º¥ß¥æ¥«
º£½µ¤Î¤«¤ËºÂ¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¡£
¡ØÃÄ·ª¤â¤«¤¤è¤»¤é¤ë¤ëÍîÍÕºÈ¡Ê¤«¤Ê¡Ë¡Ù¡ÊÀµ²¬»Òµ¬¡Ë¤È¤¤¤¦¶ç¤Î¤´¤È¤·¡£
ÃÄ·ª¤â¡¢ÍîÍÕ¤â¡¢¿Í´Ö¤â¡¢Áß¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÆ±¤¸¤¤¤Î¤Á¤Î¸»¤Ø¤È´Ô¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¿Í°Ù¤â°¥ÀË¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¼«Á³¤¬ÀÅ¤«¤Ë°Â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤º¤«¤é¤òÉï¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦½ª¤ï¤êÊý¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤ò²þ¤á¤ÆÁÛÁü¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤·¡£
º£½µ¤Î¤·¤·ºÂ¤Î±¿Àª
illustration by ¥Ë¥·¥¤¥º¥ß¥æ¥«
º£½µ¤Î¤·¤·ºÂ¤Ï¡¢»³¾å¤ÎÀÐ¤¬¤Ñ¤«¤Ã¤È³ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¡£
À¤¤ÎÃæ¤â¿ÍÀ¸¤â¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤¬ÊÑ²½¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¿Í´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¥±¤¬À¸¤¨¤Æ¤â¡¢ÀÐ¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤¸¤Ã¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¤¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ°¤«¤º¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ËµïÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤â¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤·¤·ºÂ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¾¤ÎÀ±ºÂ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«¿È¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬¤È¤ê¤ï¤±Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿¡¢´·¤ìÀÚ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¤Ê¤ï¤Ð¤ê¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¸Å¤¤³Ì¤òÇË¤ë¤Ù¤¯¡¢²þ¤á¤ÆÀáÅÙ¤È¸¬µõ¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤·¡£
º£½µ¤Î¤ª¤È¤áºÂ¤Î±¿Àª
illustration by ¥Ë¥·¥¤¥º¥ß¥æ¥«
º£½µ¤Î¤ª¤È¤áºÂ¤Ï¡¢Ã¯¤âÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤»ÅÊý¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¡£
¡Ø¤³¤Î½©¤Ï²¿¤ÇÇ¯´ó¤ë±À¤ËÄ»¡Ù¡Ê¾¾ÈøÇÎ¾Ö¡Ë¤È¤¤¤¦¶ç¤Î¤´¤È¤·¡£
¤¤¤¿¤º¤é¤ËÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òËµ´Ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¯¤¬¼«Ê¬¤Ë´ó¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢Ê¸³Ø¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÇÐëß¤Ê¤é¤Ì×Ñ×Ë¤Ç¤â¡¢Æ£°æÉ÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¿´¤«¤é¤½¤ì¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÌ©¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¡Ö²¿¡×¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÆâÅª¤Ê³é¤¤ò³Ð¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¤·¤«¤ÈÂª¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î½©¡×¤Ï¤½¤³¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò²þ¤á¤Æ¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤·¡£
º£½µ¤Î¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¤Î±¿Àª
illustration by ¥Ë¥·¥¤¥º¥ß¥æ¥«
º£½µ¤Î¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¤Ï¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÊý¤Ç¡Ö·Ú¤¤»þ´Ö¡×¤È¡Ö½Å¤¤»þ´Ö¡×¤È¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¡£
À¾Êý¤Ë¤¢¤ë¶Ë³Ú¾ôÅÚ¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÀ¸¤¢¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òµß¤¦¤È¤µ¤ì¤ë°¤ÌïÂËÇ¡Íè¤Ï¡¢Ç°Ê©¤Ë¤è¤êÃ¯¤Ç¤â¾ôÅÚ¤Ë±ýÀ¸¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°¤ÌïÂË¿®¶Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤ï¤¬¹ñ¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³ùÁÒ¤ÎÂçÊ©¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ÎÊ©Áü¤â¤Þ¤¿³ÆÃÏ¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ê©Áü¤Ï¸Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ÌÀ¤ë¤¤Æüº¹¤·¤ä·Ö¸÷Åô¤Î¤·¤¿¤Ç¸«¤ë¤Î¤È¡¢蠟¿¤¤Î±ë¤Ç¸«¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¤â¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç²¿¤ò¸«¤Ä¤á¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¤¤¤«¤ËÀ¸¤«¤¹»ÅÊý¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£½µ¤Î¤µ¤½¤êºÂ¤Î±¿Àª
illustration by ¥Ë¥·¥¤¥º¥ß¥æ¥«
º£½µ¤Î¤µ¤½¤êºÂ¤Ï¡¢Ì¤Ê§¤¤¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÀÅ¤«¤ËÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¡£
¡ØÉ´Êý¤Ë¼Ú¡Ê¤«¤ê¡Ë¤¢¤ë¤´¤È¤·½©¤ÎÊë¡Ù¡ÊÀÐÄÍÍ§Æó¡Ë¤È¤¤¤¦¶ç¤Î¤´¤È¤·¡£
¤¿¤ÀÃ¸¡¹¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë¤´¤È¤·¡×¤È¸À¤¤¡¢Í¼Êë¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤À¤±¡£¤â¤¦ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ê¤ª¤½¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤ª¤Î¤ì¤ÎÉÔ´°Á´¤µ¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í´Ö¤À¤±¤¬ÅþÃ£¤·¤¦¤ëÀ¿¼Â¤ÊÄÀÌÛ¤¬¡¢·Ç¶ç¤Ë¤ÏÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿¡¢¼Ï¤·¤ò¸ð¤¦¤Î¤Ç¤âÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¡¢¤¿¤ÀÀäË¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÀÅ¤«¤Êæì·è¤á¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤·¡£
º£½µ¤Î¤¤¤ÆºÂ¤Î±¿Àª
illustration by ¥Ë¥·¥¤¥º¥ß¥æ¥«
º£½µ¤Î¤¤¤ÆºÂ¤Ï¡¢Ã¯¤«¤È¶¦¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¶²¤ì¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¡£
¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥¢¡¼¥ì¥ó¥È¤Ï¼Ò²ñ¤Îå«¤ÎÂ¸ºßÏÀÅªº¬µò¤òÌä¤¦¤¿¡Ø¥¢¥¦¥°¥¹¥Æ¥£¥Ì¥¹¤Î°¦¤Î³µÇ°¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤ÎºÇÂç¤Î¶µÉã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¢¥¦¥°¥¹¥Æ¥£¥Ì¥¹¤Î¡Öamo: Volo ut sis.¡Ê¥¢¥â¡¼¡¦¥¦¥©¥í¡¦¥¦¥È¡¦¥·¥¹¡Ë ¡×¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê°ìÀá¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾Ìõ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï°¦¤¹¤ë¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÍß¤¹¤ë¡×¡£¤Ä¤Þ¤êÁê¼ê¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é²¿¤«ÆÃÊÌ¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤¬¤¢¤ëÌõ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¼ÂºÝ¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î½Å¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ç¤Ï²¿¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤ËË¤«¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÌµ¿´¤Îµ§¤ê¤ÎÀè¤Ë¡¢¸ò¤ï¤ê¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Î¤ä¤®ºÂ¤Î±¿Àª
illustration by ¥Ë¥·¥¤¥º¥ß¥æ¥«
º£½µ¤Î¤ä¤®ºÂ¤Ï¡¢À¤³¦¤¬»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¯º¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ê¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¾¸¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¡£
¡Ø²¿¤ÎÌÚ¤Î¤â¤È¤È¤â¤¢¤é¤º·ª½¦¤Õ¡Ù¡Ê¹âÉÍµõ»Ò¡Ë¤È¤¤¤¦¶ç¤Î¤´¤È¤·¡£
¤¢¤êÆÀ¤Ì¤á¤°¤ê¤¢¤ï¤»¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë·ª¤ò½¦¤¦¤È¤¤¤¦¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼è¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢À¤³¦¤È¤Î´Ø·¸¤¬ºÆ¤Ó·Ò¤¬¤êÄ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢»Ü¤·¤Ç¤â¼è°ú¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¡ÖÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é½¦¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤½¤Î²¿µ¤¤Ê¤µ¤Ë¡¢¼«Á³¤Î´²Âç¤µ¤È¿Í´Ö¤Î¸¬µõ¤Ê¼õÍÆ¤Î»ÑÀª¤È¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ë´¶¼Õ¤È¶Ã¤¤È¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ÊÁ°¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Î´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Î¤ß¤º¤¬¤áºÂ¤Î±¿Àª
illustration by ¥Ë¥·¥¤¥º¥ß¥æ¥«
º£½µ¤Î¤ß¤º¤¬¤áºÂ¤Ï¡¢²¼¼ê¤Ë°ÌÜÎ©¤Á¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤ä¤ê¤¹¤´¤·¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Äñ¹³Åª¤«¤Ä¼Â¸úÅª¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Î±£¼Ô¤ÏÅÔ»Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë±£¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À®¶ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥«¥ë¥È¤â¤Þ¤¿¡ØÊýË¡½øÀâ¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç·²½°¤Î¤Ê¤«¤³¤½±£¤ì²È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥«¥ë¥È¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÄ¹¤¤´ü´Ö¤òÊ×Îò¤ÈÊüÏ²¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬À¸¤¤¿17À¤µªº¢¤Î¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ê¤É¤Î¶áÂåÅª¤ÊÅÔ»Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌµÌ¾À¤òµöÍÆ¤¹¤ë²û¤Î¿¼¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤Î·²¤ì¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤¬Àø¤ê¹þ¤á¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î³¹¤ÎÄê¿ô¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤ÅÔ»Ô¤ÎÄê¿ô¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£½µ¤Î¤¦¤ªºÂ¤Î±¿Àª
illustration by ¥Ë¥·¥¤¥º¥ß¥æ¥«
º£½µ¤Î¤¦¤ªºÂ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÀ±²ó¤ê¡£
¡ØËâ¤¬¤µ¤·¤Æ»å±»¡Ê¤Ø¤Á¤Þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Ì¤É¤¦¤â¤É¤¦¤â¡Ù¡ÊÀµÌÚ¤æ¤¦»Ò¡Ë¤È¤¤¤¦¶ç¤Î¤´¤È¤·¡£
¤³¤Î¡Ö¤É¤¦¤â¤É¤¦¤â¡×¤È¤¤¤¦¸ì´¶¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¿¢Êª´Ö¤Çµ¯¤¤¿¡ÖÂ¸ºß¤ÎÆ±²½¡×¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¥¢¥Ë¥ß¥º¥à¤ÎÈù¾Ð¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡Ö¿Í´Ö¤¬»å±»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤Î¡È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤µ¡É¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÇ¼ÆÀ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿¡¢¼«²æ¤Î³Ì¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÇË¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÂ¦¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
