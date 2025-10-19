【LINEクーポン】バーガーキング「チリチーズフライ」が今だけ割引価格に！ フレンチフライにソースが絶妙マッチ
毎日に欠かせないメッセージアプリ「LINE」では、毎日の買い物や食事がお得になるクーポンが多数配信されています。
その中から、編集部がおすすめのクーポンを厳選して紹介。今日ピックアップするのは、バーガーキング「チリチーズフライ」がお得に楽しめるクーポンです。
【図解】LINEクーポンの取得方法
▼「チリチーズフライ」の魅力は？
熱々のフレンチフライに、スパイスが効いたチリビーンズソースとたっぷりのチーズソースをかけた満足度の高いサイドメニュー。フライドポテトの外はサクッと、中はホクホクの食感に、ピリ辛のチリとまろやかなチーズが絶妙にマッチします。
(文:All About ニュース編集部)
バーガーキング「チリチーズフライ」が今だけ特別な価格で手に入る！バーガーキング「チリチーズフライ」が、通常価格400円（税込み）のところ、30円引きの370円で楽しめるクーポンがLINEで配信中。有効期限は10月30日までとなっています。
▼「チリチーズフライ」の魅力は？
