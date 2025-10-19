【開票速報】伊東市議選 開票状況（午後10時10分現在）前回選を上回る投票率 午後9時10分から開票作業中（静岡）
静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会から全会一致の不信任決議を受けて解散した伊東市議選の開票速報です。
19日、投開票の伊東市議選は定数20人に対し、前職18人と新人12人の30人が立候補し、田久保市長による市政継続の是非が大きな争点となっています。
以下、午後10時10分現在の開票速報です。（敬称略 届け出順）
青木 敬博（無所属・前） 400票
古川 勇貴（無所属・新） 200票
重岡 秀子（共産・前） 400票
井戸 清司（無所属・前） 400票
梅田 和江（無所属・新） 200票
宮崎 雅薫（無所属・前） 400票
鈴木 絢子（無所属・前） 400票
シュタインマン 信子（無所属・新） 400票
中島 弘道（無所属・前） 400票
宇藤 カザン（無所属・新） 200票
虫明 弘雄（無所属・前） 400票
杉本 一彦（維新・前） 400票
四宮 和彦（無所属・前） 400票
木梨 さと美（無所属・新） 100票
犬飼 このり（れいわ・前） 400票
篠原 峰子（公明・前） 400票
高鳥 守旦（無所属・新） 400票
片桐 基至（無所属・新） 400票
土屋 雄二郎（無所属・新） 0票
浅田 良弘（無所属・前） 400票
遠藤 道弥（無所属・新） 100票
河島 紀美恵（無所属・前） 400票
大竹 圭（無所属・新） 400票
竹本 力哉（公明・前） 400票
佐藤 周（無所属・前） 400票
金井 文昭（無所属・新） 100票
村上 祥平（無所属・前） 400票
長沢 正（公明・前） 400票
川崎 治（無所属・新） 100票
大川 勝弘（無所属・前） 400票
伊東市選挙管理委員会によりますと、投票率は期日前投票を含めて59.22％と前回選（48.88%）を10.34ポイント上回りました。