静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会から全会一致の不信任決議を受けて解散した伊東市議選の開票速報です。

19日、投開票の伊東市議選は定数20人に対し、前職18人と新人12人の30人が立候補し、田久保市長による市政継続の是非が大きな争点となっています。

以下、午後10時10分現在の開票速報です。（敬称略 届け出順）

　　 青木 敬博（無所属・前）　400票
　　 古川 勇貴（無所属・新）　200票
　　 重岡 秀子（共産・前）　400票
　　 井戸 清司（無所属・前）　400票
　　 梅田 和江（無所属・新）　200票
　　 宮崎 雅薫（無所属・前）　400票
　　 鈴木 絢子（無所属・前）　400票
　　 シュタインマン 信子（無所属・新）　400票
　　 中島 弘道（無所属・前）　400票
　　 宇藤 カザン（無所属・新）　200票
　　 虫明 弘雄（無所属・前）　400票
　　 杉本 一彦（維新・前）　400票
　　 四宮 和彦（無所属・前）　400票
　　 木梨 さと美（無所属・新）　100票
　　 犬飼 このり（れいわ・前）　400票
　　 篠原 峰子（公明・前）　400票
　　 高鳥 守旦（無所属・新）　400票
　　 片桐 基至（無所属・新）　400票
　　 土屋 雄二郎（無所属・新）　0票
　　 浅田 良弘（無所属・前）　400票
　　 遠藤 道弥（無所属・新）　100票
　　 河島 紀美恵（無所属・前）　400票
　　 大竹 圭（無所属・新）　400票
　　 竹本 力哉（公明・前）　400票
　　 佐藤 周（無所属・前）　400票
　　 金井 文昭（無所属・新）　100票
　　 村上 祥平（無所属・前）　400票
　　 長沢 正（公明・前）　400票
　　 川崎 治（無所属・新）　100票
　　 大川 勝弘（無所属・前）　400票

伊東市選挙管理委員会によりますと、投票率は期日前投票を含めて59.22％と前回選（48.88%）を10.34ポイント上回りました。