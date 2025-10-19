°ËÅì»Ô¡¦ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡Ö£Í£ò¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×À¸½Ð±é¤Ç¹ðÇò¡Ö´û¤Ë»ä¤ÎÊý¤Ï¹â¹»Â´¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦·ÐÎò¤ÎÊý¤Ï½ñ¤Ä¾¤·¡×
¡¡£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Í£ò¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦»ÔµÄÁª¤¬¤³¤ÎÆüÌë¤ËÅêÉ¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢³«É¼ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡³ØÎòº¾¾Î¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢µÄ²ñ¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇÉÔ¿®Ç¤µÄ·è¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î»ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³¤ÎÀ§Èó¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬À¸½Ð±é¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎµÜº¬À¿»Ê»á¤¬¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¤ÏËÜÊª¤«¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤ë¤«¤é½Ð¤»¤Ê¤¤¤È»ÔÄ¹¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£ÅÙ¡¢»ÔÄ¹Áª¤Ë¤â¤·½Ð¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤Î³«¼¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ïº£¡¢·º»ö¹ðÈ¯¤Î¤ªÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÁÜºº¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çº£¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º£±£°·î¤Î£±Æü¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£»Ô¤ÎÊý¤Î¼êÂ³¤¤òÀ°Íý¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢´û¤Ë»ä¤ÎÊý¤Ï¹â¹»Â´¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦·ÐÎò¤ÎÊý¤Ï½ñ¤Ä¾¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÅÐÏ¿¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÁè¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
