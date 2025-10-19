※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から自慢話ばかりの非常勤講師・岡田は、生徒から次第に煙たがられ、ついには授業をボイコットされる事態に発展。その後、妊娠が判明してしばらく休業していた岡田は、復帰後に幸せ自慢を繰り返すものの、生徒の反応は冷ややかだった。生徒に慕われる実習生・川合との人気格差にいら立った岡田は、生徒が川合について話していた言葉を、あえて悪意のある形で川合に伝え、川合は動揺。真山に相談しようとしながらも言葉を飲み込む川合。その一方で、岡田はついに校長に呼び出されるのだった。



■しつこいなぁ…でも校長は私に甘いはず

■校長の態度が一変!? 予想外の展開に驚き■岡田の指導は「ハラスメント」!?校長に呼び出された岡田は、「校長は私のファンだから厳しく怒られることはないはず」と余裕の表情を浮かべていました。ところが予想に反し、「あなたの行為はハラスメントの域に達している」とまで指摘され、思わず動揺を隠せません。突然厳しい態度に変わった校長を前に、岡田は一体どんな言葉を返すのでしょうか――。(スズ)