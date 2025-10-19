市川團十郎白猿さん（47）の長女で、舞踊家・俳優として活躍する堀越麗禾さん（14）が18日、千葉の幕張メッセで開催された日本最大級のファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に登場。堂々としたウオーキングでランウェイを彩りました。

■トレンドのファッションに身を包み、ポーズ決める

麗禾さんは、イタリアのファッションブランド・MAX&Co. (マックス アンド コー) のステージに登場。白のニットのトップスに赤のカーディガン、グレーのミニスカートをあわせたコーディネートを披露しました。

今回が⼤型ファッションイベント初出演となりましたが、堂々とした姿でランウェイを歩き、クールな表情を見せました。

今年で15周年を迎え、28回⽬の開催となった『GirlsAward』。モデルとして板野友美さん（34）、井桁弘恵さん（28）、なえなのさん（24）、本田紗来さん（18）、CUTIE STREETの板倉可奈さん（23）、真鍋凪咲さん（21）らもランウェイに登場した他、XG、乃⽊坂46、CUTIE STREET、ME:Iといったアーティストがパフォーマンスを披露しました。約300人の出演者が約2万4000人（主催者発表）の来場者を盛り上げました。