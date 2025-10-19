歌手の郷ひろみさんが、18日に70歳の誕生日を迎え、メモリアルライブを開催。今後挑戦したいことや第一線で活躍し続けることができる秘けつを明かしました。

日本武道館で18日と19日に開催された『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』。70歳になった郷さんが、2日間で合計70曲を披露しました。

ライブ前に行われた囲み取材で、年齢と同じ楽曲数を披露することになった経緯について郷さんは「ポロッと言っちゃったんですよ、70曲歌おうかなって。本気じゃなかったです。（周囲が）具体的に70曲っていうふうに進行していって、あっ本当にやるんだって」と笑いながら説明しました。

70歳という年齢については「自分の中では特に年齢とか考えることないし、こだわってもいないんですよ。自分が声が出る、それから動ける範囲はこのまま郷ひろみでいたいなっていうふうに思っているんですね」と明かしました。

さらに、記者から“新たに今後挑戦したいこと”を聞かれると「挑戦してみたい･･･。けん玉ですね。冗談ですよ」とユーモアを交え、報道陣を盛り上げながら「とにかくみなさんのイメージしてらっしゃる郷ひろみをどこまで続けられるかが僕の挑戦ですよね」と意気込みました。

続けて、1972年にデビューしてから第一線で活動し続けられた秘けつを質問されると「好きなことを僕は早く見つけることができた。紆余曲折（うよきょくせつ）しながらも、ああじゃないこうじゃないって、ずっと続けてきたことが、やっぱり今の自分を作っているんだろうなと思います。こういうふうに育ててくれた母親、そして父親にはすごく感謝しますね。継続できる力をつけてきてくれたというのはありがたいことだなと思います」と両親への感謝を口にしました。