²£ÉÍÎ®À±¡ßÀ÷Ã«¾ÂÀ¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù²«¶â¥³¥ó¥Ó¤¬ºÆ¤Ó¡¡¡ÈÍß¡É¤¬¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÎËû¤Î·æºîÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡ÙÂè40²ó¡£¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤«¤é¡Ö¿È¾åÈ¾¸º¡×¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢·ðÌó¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¡£²¿¤è¤ê²ù¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¶¶ø¤«¤éÄê¿®¤Î¶ìÇº¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Áþ¤¤Áê¼ê¤ò¡¢Áþ¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤É³Ú¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤ÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£Äê¿®¤â¤Þ¤¿¡¢ËëÉÜ¤ÎÉ¯Ç÷¤·¤¿ºâÀ¯¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¡¢É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¡Ö·ðÌóÎá¡×¤ò·Ç¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î¡Ö¿È¾åÈ¾¸º¡×¤È¤¤¤¦Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤·ºÈ³¤â¡¢Ã±¤Ë¼«Ê¬¤ò¤¿¤Ð¤«¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤òÄ¨¤é¤·¤á¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·¹¤¤¤¿¹ñ¡ÊÅ¹¡Ë¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¡Ö¤ªÁ°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡¡¤Ê¤é¤Ð¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²æ¤é¤¬ÄÕ½Å¤À¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤¡×¤Îµ¤»ý¤Á¡£¤½¤ì¤ÏÄ©¤Þ¤ì¤¿Áê¼ê¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö°ÕÃÏ¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²¿¤è¤ê¡È¼«Ê¬¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¼«Ê¬¡É¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÍß¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥¹¥È¤äºÍÇ½¤ò¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¡×¤È¡¢¾Ð¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤´ë²è¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿ÄÕ½Å¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¹ëÔú¤ÊÆþ¶äËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¿¹üÄº¤Ç¤¢¤ë¿§³¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¹¥¿§ËÜ¤Ê¤É¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Û¤É½áÂô¤ÊÍ½»»¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡¢É½¸½¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ¡ºÙ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÇÔËÌ¤À¡£ÄãÍ½»»¤«¤ÄÂ¿¤¯¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤Ï¤¤Ã¤Èºî¤ì¤ë¡£¤¤¤ä¡¢À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢¿·»þÂå¤ËÄ©¤àÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÞÌ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸µ¤³µ¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤òºÆ¤Ó½¸¤á¤ë¤³¤È¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤ªÒë¤á¤ò¶²¤ì¤ÆÉ®¤òÃÖ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ËÌ²¤ë¡ÖÍß¡×¤òºÆ¤Ó³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅìµþÅÁ¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Äá²°¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½Âå¤Ç¸À¤¦¡È¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡É¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤òÄ¾ÀÜÍá¤Ó¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µþÅÁ¤ÎºÇÂç¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤ß¤ë¤ß¤ë¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯µþÅÁ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄÕ½Å¤ÈÄá²°¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó¡¢À¼¤ò¹Ó¤²¤ÆÄÕ½Å¤ò¼¸¤Ã¤¿Äá²°¤È¤Îå«¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÀµµÁ¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤ËÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò±ó¤¶¤±¤ëÄê¿®¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¹½¿Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÕ½Å¤Ï¡¢µþÅÁ¤Î¤â¤È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦ÂìÂôàôµÈ¡Ê¸å¤Î¶ÊÄâÇÏ¶×¡¿ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤Ë¤âÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ»Õ¤È¤â¸À¤¨¤ëµþÅÁ¤ÎÌ¾Á°¤ÇºîÉÊ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¡¢¡Ö°ìµ¤¤ËµþÅÁ¤òÈ´¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤ÈÊ²¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤â¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¾¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¾¡¤Áµ¤¤ÊàôµÈ¤ÎÀ³Ê¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤Î¤³¤È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀïÎ¬²È¥¿¥¤¥×¤ÎàôµÈ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¾¡Àî½ÕÏ¯¡Ê¸å¤Î³ë¾þËÌºØ¡¿¤¯¤Ã¤ー¡ª¡Ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¦¹½¿Þ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÄÕ²°¹Ì½ñÆ²¤Î¿·¾Ï¤òËÂ¤°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Î¿´¤Ë²Ð¤òÅô¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£²ÎËû¤ÏºÊ¡¦¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤Î»à¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É®¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÆÊÌÚ¡£¤½¤ì¤ÏÄÕ½Å¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÎËû¤ò¤Î¿ÍÁê¤ò¸«Î©¤Æ¤¿àôµÈ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢ÄÕ½Å¤ÏÈà¤¬¼«Ê¬¤ËÆÃÊÌ¤Ê¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤¤è¤È¤ÎÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÄÕ½Å¤Î°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÍß¡×¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¤è¤¬Å·¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿º£¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÍß¡×¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖÍß¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤ÏÊ³µ¯¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÍß¡×¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬Æñ¤·¤¤¡ÖÍß¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¶¯¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥Ñ¥ïー¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿¡ÖÍß¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡²ÎËû¤ÏÄÕ½Å¤ò±ó¤¶¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤Î¡ÖÍß¡×¤Ë¹³¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤¤Ã¤Á¤ã¤ó¹¥¤¤Ê³¨»Õ¤À¡×¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¤Î°ì¸À¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¼ï»Ä¹ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ìÈÖ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ì¿Í¤ÎÃË¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢É®¤ò»ý¤Ä¼ê¤¬áÖ¤¯¤Î¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¡£ÄÕ½Å¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÉÁ¤Ä¾¤·¤òÌ¿¤¸¤ë¡£¡Ö²ÎËûÀèÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡ÖÀèÀ¸¡×°·¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌýÃÇ¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤ËÄÕ½Å¤Ïµ¤·Ú¤Ë¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢²ÎËû¤ò²×Î©¤¿¤»¤ë¤Î¤À¡£
¡¡²ÎËû¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³¨»Õ¤ÈËÜ²°¤È¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤È¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡¢ÄÕ½Å¤Ï²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤½¤³¤ò¥¯ー¥ë¤Ë¤¤¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢²ÎËû¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¡£º£ÅÙ¤³¤½¡¢¤³¤Î¡ÖÍß¡×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ÄÕ½Å¤¬¡Ö°ìÈÖ¤Î³¨»Õ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¹¬¤»¤òµý¼õ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²ÎËû¤Î³ëÆ£¤ò¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿§Îø¤ËÆß´¶¤À¤Ã¤¿Èà¡£¤À¤¬º£¤Ï¡¢¾¯¤·°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£àôµÈ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ËÉâ¤«¤Ù¤¿¡¢¤¢¤Î¤Ê¤ó¤È¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¡¢³Î¼Â¤Ë°ÊÁ°¤ÎÄÕ½Å¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ê¿´¤Îµ¡Èù¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤éÄÕ½Å¤Î¿Í´ÖÅªÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤â¡¢ÇÐÍ¥¡¦²£ÉÍÎ®À±¤ÎÌ¯µ»¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î±ü¿¼¤µ¤À¡£
¡¡²ÎËû¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÕ½Å¤â¤Þ¤¿ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ë»×¤ï¤ì¤¿»þ´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¡ÖÍß¡×¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë¡ÖÍß¡×¤ËÅ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤È¤â¤ËÌ´¤ò¸«¤ëÃç´Ö¤Î¡ÖÍß¡×¤ò¤â´Ý¤´¤ÈÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤³¤ÈÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊºîÉÊ¤òµá¤á¤ëÄê¿®¤ÎÈë¤á¤¿¤ë¡ÖÍß¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤ÆÅö»þ¤òÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÍß¡×¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Î¿´¤ò¡¢²ÎËû¤Î¼ê¤òÆ°¤«¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¡×¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë·æºî¤¬¤è¤êµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áº´Æ£·ë°á¡Ë